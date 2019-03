Åbne fynske mesterskaber: Roere konkurrerer inden døre

Middelfart: Omkring 150 roere fra 22 klubber fordelt over det meste af landet og i alle aldre dyster mod hinanden på Heldagsskolen i Vejlby, når Middelfart Roklub lørdag 2. marts er vært ved de åbne fynske mesterskaber i indendørsroning.

Konkurrencerne finder sted i romaskiner, såkaldt ergometre, over virtuelle distancer fra 200 meter. Som noget nyt indledes mesterskaberne med et langdistanceløb over 6000 m, men slutter som altid sidst på eftermiddagen med tre stafet-discipliner.

Der er gratis adgang til mesterskaberne, der begynder klokken 11.