Åbent hus: 42 nye lejeboliger er snart klar på gammel rådhusgrund

Ejby: 42 nye lejeboliger er snart klar i Ejby, lige der hvor byens gamle rådhus tidligere lå. Derfor inviterer Boligforeningen Lillebælt nu til åbent hus. Det sker lørdag 17. august klokken 11-13.

Boligerne skal udfylde en del af det store behov, der er kommet i Ejby, for prisvenlige, moderne boliger.

- Det er tydeligt, at der er et stort behov for attraktive boliger i Ejby - vel og mærke boliger, hvor man værner om hinanden og om fællesskabet, siger formand for Boligforeningen Lillebælt, Alex Gren, i en pressemeddelelse.