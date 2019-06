Åbent brev til kommunen: I strid med jeres egne værdier

På baggrund af det indlæg, der var i Fyens Stiftstidende den 28. maj 2019, vil vi gerne udtrykke vores bekymring og utilfredshed med den måde, kommunen har grebet denne sag an på. Forløbet har været holdt skjult og derfor i strid med kommunens grundlæggende værdier omkring høring og inddragelse af områdets brugere.

Vi, repræsenteret ved ovenstående erhvervsdrivende, foreninger og interessenter med tilknytning til området og det unikke miljø omkring Gl. havn og Sildemarken, er uforstående overfor kommunens intentioner om at ville gennemtvinge en omplacering og en udvidelse af et så stort og massivt byggeri midt i den kulturelle oase af maritime aktiviteter, der er en del af den kulturarv, der gennem årtier er opbygget på og omkring Sildemarken og herigennem afspejler området og Sildemarkens DNA.

Sildemarken fremstår som et spændende kulturmiljø med afsæt i det gamle havnemiljø, der er god gang i værftets forskellige aktiviteter, og de mange gæster kommer til Gl. havn og Sildemarken for at fornemme atmosfæren og den tætte sammenhæng mellem by, havn, bælt og skov.

På baggrund af de forudsætninger der er lagt til grund for projektet, med den trafikale tilstrømning og de heraf affødte gener for området og de erhvervsdrivende, vil det ikke være i tråd med det naturlige miljø at placere et stort, moderne byggeri på Sildemarken. Dette vil fjerne og umuliggøre en del af de maritime aktiviteter, der er kendetegnet for Sildemarken i dag.

På baggrund af ovennævnte opfordrer vi hermed kommunen til at lade Dykkerklubben Marsvinet gennemføre det oprindelige projekt med en udvidelse af deres klubhus på den eksisterende placering, med udgangspunkt i de midler, der er øremærket og givet tilsagn til om; for herigennem at bevare Sildemarken som et af de sidste frirum i den gamle bydel.