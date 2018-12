Åben Garage hos beredskabet i Middelfart juleaftensdag

Middelfart: Du kan tage familien med en tur forbi beredskabet i Middelfart på Mandal Alle 19 juleaftensdag 24. december kl. 10-12.

For tredje gang holdes der nemlig "Åben Garage", hvor alle er velkommen til at se brandstationen. Politi, ambulance og brandvæsen står klar til at vise deres køretøjer og materiel frem. Beredskabets gamle veteranbrandbil kommer forbi sammen med julemanden, og bagefter er det muligt at få en køretur i den snart 90 år gamle brandbil.

Brandkorpsforeningen sælger lidt at styrke sig på.