90-årig måtte flyves til Rigshospitalet efter brand i fyrrum i Brenderup

Kraftig røgudvikling var livstruende for 90-årig beboer i et hus i Brenderup

En 90-årig mand fra Brenderup måtte torsdag flyves til Rigshospitalet i kritisk tilstand. Han var torsdag formiddag i sit hjem på Skolevej i Brenderup gået ud i fyrrummet for at tænde op, da der tilsyneladende gik ild i en brændestak.

Vagtchef ved Fyns Politi, Thomas Bentsen fortæller, at der skete en kraftig røgudvikling, og at manden formentlig derfor ikke kunne finde døren på grund af røgen. Klokken 11.04 slog en 84-årig kvinde, der også bor i huset på Skolevej, alarm, og da beredskabet nåede frem, var det nødvendigt at sende røgdykkere ind for at få den 90-årige mand ud fra fyrrummet.

Manden havde, fortæller vagtchef Thomas Bentsen, pådraget sig en alvorlig kulilteforgiftning og måtte flyves til Rigshospitalet i København, hvor han er lagt i tryktank.

Der var begrænsede materielle skader på huset, og den 84-årige kvinde er ifølge politiets oplysninger sluppet uskadt.