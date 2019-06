85-årig frastjålet sin pung i genbrugsbutik

Middelfart: Det blev et dyrt besøg for en 85-årig mand fra Dragør, da han torsdag formiddag besøgte Danmissions genbrugsbutik i Jernbanegade i Middelfart. Da han kom ud af butikken, opdagede han nemlig, at hans pung var blevet stjålet.

I butikken var han blevet kontaktet af en mørklødet mand, der stillede sig ved siden af den 85-årige, som på det tidspunkt stod og kikkede på nogle varer. Af politiets døgnrapport fremgår det, at den fremmede bøjede sig lidt frem sagde "Den er meget billig", hvorefter han gik igen.

Gerningsmanden beskrives som ikke etnisk dansker af udseende, 30-40 år, 165-170 cm høj, almindelig kropsbygning, brun hudfarve, sort mellemlangt hår, manden fremstod usoigneret med et lidt aflangt ansigt og talte dansk.