65-årig stukket i skulderen: Politiet efterlyser gerningsmænd

Middelfart: Fyns Politi har i løbet af lørdag morgen og formiddag været til stede i Middelfart i forbindelse med et muligt røveri omkring Viaduktvej og Brovejen. Det fortæller vagtchef Milan Holck Nielsen.

Vagtchefen fortæller, at en 65-årig mand fra byen på sin morgentur blev passet op af to mænd, som ville have hans pung. Det nægtede den 65-årige i første omgang, og han forsøgte i stedet at løbe væk.

- De (de formodede gerningsmænd, red.) løber efter, og i den forbindelse mærker forurettede et stik ved skulderbladet. Han vender sig derfor om og kaster pungen til dem, fortæller Milan Holck Nielsen.

Da de to formodede gerningsmænd er forsvundet fra stedet, konstaterer den 65-årige mand, at han har fået et stik ved skulderen - formentlig efterladt af en kniv. Den 65-åriges skader var ifølge vagtchefen ikke alvorlige.

Efter overfaldet har politiet været til stede i området med hundepatruljer i flere timer i forsøget på at finde kniv eller pung, men uden held.

Milan Holck Nielsen fortæller, at man fortsat efterforsker sagen for at finde ud af, om der er tale om et røveri eller ej. Han fortæller samtidig, at man ikke har ret meget at gå efter i den, idet man heller ikke har noget ordentligt signalement af de to gerningsmænd. Han fortæller dog, at der formentlig er tale om to unge mænd iført hættetrøjer.

Næste skridt i efterforskningen er at kigge på videoovervågningen fra området, fortæller vagtchefen.

Har man oplysninger i sagen, kan Fyns Politi kontaktes på telefon 114.