600 behandlingsdømte bliver i eget hjem: - Retssikkerheden skal være i orden

Når retsdistrikspsykiatriens (RDP) sygeplejersker kommer rundt til de mere end 600 patienter med behandlingsdomme, som bliver behandlet i eget hjem eller på boinstitutioner rundt omkring i Region Syddanmark, møder de mange forskellige mennesker.

Men en ting patienterne har til fælles er, at de fleste helst vil mødes op ad dagen.

- Vores arbejdstid burde nok hedde 12 til 20, siger Charlotte Borg Beck, der er afdelingssygeplejerske i RDP i Region Syddanmark.

Når en patient har fået en behandlingsdom, bliver de som oftest indlagt på et sengeafsnit, men når de vurderes så raske, at de kan klare sig uden for sygehuset, overgår de til RDP, som overtager behandlingen.

Korpset blev oprettet i 2007, og deres primære opgave er at forebygge ny kriminalitet. Derfor besøger de patienterne regelmæssigt - som regel i mindst tre år, for at se hvordan det står til med deres sygdomstegn og deres evne til at klare hverdagen. Før kan de ikke få ophævet deres dom.

- Stabilitet er et keyword for os, siger sygeplejerske Jørgen Peter Jensen, der også kigger på, om patienten er kriminel, har et misbrug på et minimum og en hverdag med indhold.