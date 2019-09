58-årig mand fundet død i villa: Politiet undersøger mistænkeligt forhold i Ekkodalen

Erritsø: Sydøstjyllands Politi oplyser, en 58-årig mand er fundet død i en villa i Ekkodalen i Erritsø. Manden var bosiddende i villaen.

Sydøstjyllands Politi har netop udsendt følgende pressemeddelelse om undersøgelserne i Ekkodalen.

"På grund af omstændighederne ved dødsfaldet, er der iværksat efterforskning med henblik på at afdække, om der ligger en forbrydelse bag dødsfaldet. Derfor er Sydøstjyllands Politi til stede i Erritsø sammen med tekniske efterforskere, hundeførere og en retsmediciner og i gang med at foretage undersøgelser på og omkring findestedet.

Der vil senere blive gennemført en obduktion af den afdøde med henblik på at fastslå dødsårsagen og dermed kaste lys over, om omstændighederne omkring fundet af den afdøde skyldes en forbrydelse. Det er ikke muligt at oplyse, hvornår et resultat af obduktionen foreligger og det kan heller ikke på nuværende tidspunkt oplyses, om konklusionen vil kunne deles med offentligheden på dette stadie af sagen. Sydøstjyllands Politi har på nuværende tidspunkt ikke flere oplysninger, der kan deles med offentligheden".