51-årig fremstilles i grundlovsforhør klokken 12 - sigtelsen lyder på manddrab

Fredericia: En 51-årig mand fremstilles fredag klokken 12 i grundlovsforhør. Sigtelsen lyder på manddrab.

Manden blev torsdag aften anholdt af Sydøstjyllands Politi i forbindelse med efterforskningen af en 58-årige mands død. Manden, der viste sig at være blevet dræbt, blev fundet på sin bopæl på Ekkodalen. Politiet modtog meldingen torsdag omkring klokken otte.

Dagen igennem var hele området afspærret, og politiet var til stede i stor stil - både med hundepatruljer, uniformerede betjente, efterforskere og retsmediciner. Hen ad eftermiddagen kom både Beredskabstyrelsen og Hjemmeværnet til, og mens Beredskabstyrelsen blandt andet tjekkede riste i vejen, sørgede Hjemmeværnet for at tjekke alle de, der enten skulle ind eller ud fra Ekkodalen.

Udover den 51-årige mand blev en 49-årig kvinde anholdt. Hun er dog blevet løsladt igen.

Hvor de to blev anholdt, vides på nuværende tidspunkt ikke, men politiet oplyser i en pressemeddelelse fredag morgen, at at "de anholdte har en relation til den 58-årige, der ikke er af familiær karakter".

Hvordan den 58-årige blev dræbt, vides heller ikke.

Fredericia Dagblad har forgæves forsøgt at få en kommentar fra leder af Efterforskningcenter Syd, Frede Nissen. Han er ikke vendt tilbage på avisens henvendelse.