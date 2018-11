5. klasse-elever blev fynsmestre i riffelskydning

Middelfart: Blandt 2000 hold fra hele landet - heraf alene 290 på Fyn - skød to hold fra Brenderup og Omegns Realskole sig via skydning i Fjelsted Harndrup Skytteforening sig videre til Landsdelsfinalen i Skallebølle og et hold - Silas Lassen, Marius Sigaard, Marie Eskesen og Celine Lynggaard - blev fynsmestre med 772 point, mens hold 2, der bestod af Magnus Mortensen, Jeppe Mortensen, Jeppe Vang Jensen og Mathilde Maaløe blev nummer fire med 761 point.

Ved weekendens landsfinale i Vingsted skød eleverne fra 5. klasse i Brenderup og Omegns Realskole op til deres bedste med 773 point og blev således nummer fire. I finalen skød dig sig op på en flot tredjeplads med i alt 1545 point, hvilket udløste en præmiecheck på 3.000 kroner til klassekassen. /exp