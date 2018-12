37-årig overfaldt bekendt i gågaden med hammer: Nu er han dømt for drabsforsøg

En 37-årig mand blev torsdag idømt tre års fængsel for drabsforsøg for at overfalde en bekendt med en hammer på gågaden i Middelfart i slutningen af juni i år.

Middelfart: Det var flere måneders chikane, forfølgelse og ydmygelser, der torsdag den 28. juni fik den dengang 36-årige Janus Henrik Madsen til at overfalde en bekendt med en hammer på Algade i Middelfart. Det forklarede den nu 37-årige mand ved Retten i Odense torsdag, hvor han blev idømt tre års fængsel for forsøg på manddrab.

Janus Henrik Madsen var tiltalt for forsøg på manddrab, fordi han ifølge anklager Rasmus Hansen ikke bare havde til hensigt at gøre skade, da slog med hammeren, men at dræbe. Hans forsvarer mente derimod, at en dom for vold for særlig grov vold var nok.

Episoden, der fandt sted midt på eftermiddagen, efterlod ofret med en flænge ved kæben, en flænge i baghovedet og med mindre knubs og blå mærker, men ikke livsfarlige kvæstelser.

Janus Henrik Madsen nægtede i retten at have haft til hensigt at dræbe og forklarede, at han overfaldt kammeraten med hammeren, fordi han ville væk.

- Hvis jeg sad i fængsel, så kunne han ikke røre mig, forklarede han og fortalte, hvordan kammeraten i flere måneder havde truet ham og gentagne gange havde presset ham til at betale penge og aflevere halvdelen af sin ADHD-medicin.

Den forurettede selv mødte aldrig op til retsmødet.