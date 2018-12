- Der er simpelthen så travlt hos producenterne i Syd- og Mellemeuropa, at de ikke kan klare det hurtigere. Og nu skal vi jo allerførst have udformet byggeriet og fundet ud af, hvad vi skal bruge af materiel, før vi kan bestille det, forklarer Brian Vangsted.

Der kan dog nemt gå fire år, før de første sække med færdige blandinger kører ud af samlebåndet. Det skyldes, at der lige nu er mindst to års leveringstid på de fyldeanlæg, Lip skal bruge.

Direktør og indehaver Brian Vangsted fortæller, at han samtidig først i det nye år skal mødes med arkitekten og drøfte især den indvendige udformning af byggeriet, der inklusiv robotter og fyldeanlæg løber op i omkring 70 millioner kroner. Han forventer, at entreprenøren kan gå i jorden i løbet af efteråret 2019 eller begyndelsen af 2020.

Udnytter tyngdekraften

Det nye tårn giver virksomheden mulighed for at udvide paletten af produkter med grovere typer sandkorn til blandt andet gulvbelægninger. Der er flere årsager til, at byggeriet når op i 32 meters højde.

- Ved at placere råvarerne i høje siloer udnytter vi tyngdekraften og sparer både energi og tid, forklarer han.

Set i forhold til investeringens størrelse er det begrænset, hvad udvidelsen kaster af sig af nye arbejdspladser.

- Robotter og anden automatisering betyder, at det nye anlæg vil kunne betjenes af to mennesker, siger Brian Vangsted.