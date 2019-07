300-400 flotte biler parkerer i Middelfart: Bilnørd arrangerer træf ved Lillebæltshallerne

Middelfart: Flotte biler fra hele landet indtager lørdag 10. august parkeringspladsen foran Lillebæltshallerne på Færøvej. Det sker fra klokken 10 til 18, når Biltræf Middelfart atter vender tilbage til byen.

Der er ifølge den lokale arrangør Esben Abildgaard mange gode grunde til, at man skal kigge forbi parkeringspladsen i løbet af lørdagen. Han fortæller, at det selvfølgelig er gratis at komme og kigge på de mellem 300 og 400 biler, han forventer deltager.

- Jeg er selv bilnørd, og der har manglet noget i Trekantområdet, siger han og fortæller, at et godt samarbejde med Lillebæltshallerne har gjort, at træffet nu vender tilbage til parkeringspladsen. Her var der nemlig også træf tilbage i 2015.

Hallen bistår med toiletter og en pølsevogn, mens Esben Abildgaard og hans team har sørget for, at Sydfyns Bilpleje blandt andet er at finde på pladsen. Derudover kigger en mand, der tuner biler og et hold med forstand på anlæg i biler forbi.

I løbet af dagen skal blandt andet pladsens flotte bil og de flotteste fælge kåres, og vil man have en bil med i konkurrencen, koster det 30 kroner.

Arrangementet er stablet på benene af frivillige, og derfor har Esben Abildgaard og de andre søgt sponsorater for at få dækket omkostningerne.