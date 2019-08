30 neutraliseringer på én dag: Dyrlæge og medarbejdere knokler med killinger på internatet

Sommerhalvåret er højsæson for Fyns Internat, hvilket især skyldes det store antal killinger, som bliver dumpet i naturen eller på anden måde efterladt.I højsæsonen forlader i gennemsnit fire killinger internatet om dagen, fordi de har fået nye hjem. I weekenden er det tal som oftest en del højere. I weekenden den 3- og 4. august sendte Fyns Internat 34 katte og killinger, en hund og en kanin ud i nye hjem. Det er ekstraordinært mange, oplyser internatet. Fyns Internat har indtil nu fået 836 katte og killinger ind i 2019. Det er en stigning på 20 procent i forhold til i 2018, og tallet har aldrig været andet end stigende. Internatet har i 2019 oplevet en stigning på 25 procent på antallet af andre indleverede små dyr som kaniner og marsvin. På Fyns Internat arbejder 12 personer på fuld tid . Dertil kommer 12 weekendafløsere og omkring 50 frivillige , som kommer og nusser om dyrene. Derudover er der også frivillige tilknyttet - blandt andet som plejefamilier for kattekillinger.

Stor forskel på kattene

Når en ny kat eller killing kommer til internatet på Store Landevej, bliver den tjekket for sygdomme og både orme- og loppekur sættes i gang. Herefter skal dyret neutraliseres og sættes så til salg. Ofte allerede dagen efter.

- Der er stor forskel på kattene, der kommer ind. Nogle er næsten vildkatte og er ikke vant til mennesker, mens andre kaster sig i armene på dig, fortæller Michael Thorsen.

For ham er opgaverne på internatet en del anderledes end opgaverne på klinikken i Strib.

Michael Thorsen kan på en formiddag nå at neutralisere mellem otte og 16 katte alt afhængigt af, hvordan de opfører sig, når han og veterinærsygeplejersken får dem på bordet.

- Det er vigtigt, at eventuelle smitsomme sygdomme bliver opdaget, når dyrene kommer ind, ellers risikerer vi at måtte lukke internatet ned, siger Michael Thorsen og tilføjer, at det er sket to gange.

Er den indleverede killing under 12 uger gammel finder internatet en midlertidig familie til den blandt de mange frivillige plejefamilier, internatet har tilknyttet.