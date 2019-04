29-årig varetægtsfængslet: Blev stoppet med pumpgun og ammunition

Asperup/Odense: En 29-årig mand fra Asperup er onsdag blevet varetægtsfængslet i fire uger for ulovligt at skulle have transporteret en pumpgun og tilhørende ammunition på et offentligt tilgængeligt sted til en adresse i Odense.

Det sker, efter et grundlovsforhør i Retten i Odense onsdag middag.

Grundlovsforhøret foregik bag lukkede døre, da der ifølge anklager Mia Friis var vidner til stede, og man ikke ønsker, at forklaringer kan ændres ud fra den 29-åriges forklaring.

Der er ifølge anklageren derfor heller ikke mulighed for at komme med yderligere oplysninger i sagen.

Den 1. maj er der fristforlængelse på varetægtsfængslingen, hvorefter fængslingen kan forlænges yderligere fire uger.

En pumpgun er et haglgevær, hvor man lader geværet ved at pumpe det op. Det er lovligt at erhverve, hvis man har et jagttegn.