27.000 kroner til at indfri grønne ambitioner i Strib

Strib: Stribgårdens Grundejerforening fortsætter arbejdet med at samle penge ind til at forny det grønne område i hjertet af Strib.

27.000 kroner fra Middelfart Sparekasse til Stribgårdens Grundejerforening er det første kontante skridt på vejen mod at indfri de store ambitioner, grundejerforeningen har for det grønne areal midt i Strib, Stribengen.

De 27.000 kroner er indtægterne fra julekoncerten med duoen Mark og Christopher, som sparekassen arrangerede i Strib Forsamlingshus i forrige uge, lyder det i en pressemeddelelse fra Middelfart Sparekasse.

Nadia Brønserud Esmann, afdelingsdirektør i Middelfart Sparekasse i Strib, er glad for at kunne give pengene videre til grundejerforeningen, der har ansvaret for at vedligeholde det fem tønder land store engareal.

- Det er et dejligt område, som alle i Strib har glæde af. Derfor vil vi selvfølgelig gerne bidrage. At vi kunne gøre det ved at give folk en god, musikalsk oplevelse, er bare endnu et plus, siger Nadia Brønserud Esmann.

Stribgårdens Grundejerforening har siden 1975 haft ansvaret for at vedligeholde det grønne areal. Siden 1980 har et af grundejerforeningens medlemmer sørget for dyrehold i form af heste og får for at holde vegetationen nede i området.

De nuværende bygninger til dyrene og hegnet omkring arealet overholder de formelle krav, men foreningen vil gerne lave bedre og flottere bygninger og hegn. Samtidig er det ambitionen at gøre det mere attraktivt at opholde sig i området - og at bruge det i formidlingsmæssig sammenhæng til glæde for blandt andet eleverne på Strib Skole.