250 Boney M-billetter uden spisning

Middelfart: Når det tyske hit-orkester fra 70'erne og 80'erne, Boney M, kommer til Hindsgavl Slot for at give koncert, er der plads til 650 publikummer i Laden på slottet, hvor koncerten holdes. Og de sidste 250 billetter sættes nu til salg uden spisning for en reduceret pris på 395 kroner.

- Koncerten er i første omgang solgt som ren vip-oplevelse. Det var en slags forsøg på, hvad det marked kan bære, for der bliver solgt rigtigt meget vip i øjeblikket. Vi har solgt 400 billetter med både spisning og koncert til 995 kroner stykket plus gebyr. Det salg fortsætter vi, men vi giver nu publikum mulighed for at komme ind uden at skulle spise og høre koncerten, siger Vagn Ove Hansen fra MG & BK, der arrangerer aftenen.

Vagn Ove Hansen fortæller, at Boney M spiller live på aftenen og i øvrigt stiller op med et syvmands-orkester.

Salget til koncerten kører via billet.dk, og koncerten afvikles 29. marts.

MG & BK er lige nu tæt på at være i mål i forhold til at få udgifterne på koncerten hevet hjem.