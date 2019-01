25-årig iraner åbner butik i Middelfart: Ny kiosk og spillehal på vej på hjørnet af Brovejen og Hessgade

Middelfart: 1. marts kommer der atter liv i butikslokalet på hjørnet af Brovejen og Hessgade, som har ligget tomt siden Jesper Glesner- Andreasen måtte lukke sin butik i april sidste år. Lejemålet er overtaget af den 25-årige iraner Fatemeh Rabazi, som åbner en kombineret kiosk og spillehal med navnet Kom Tit.

- Vi vil jo gerne have, at folk kommer rigtig tit, forklarer Fatemeh Rabazi, der kom til Danmark for to år siden, hvor hun blev familiesammenført med sin mand, 30-årige Milad Farshad, der arbejder som maskinmester. Parret bor i Kolding.

Fatemeh Rabazi har længe gerne villet åbne sin egen butik, og ægteparret har derfor været på udkik efter et egnet lokale i Trekantområdet.

- Vi var i Middelfart og spise en dag, på vej hjem rundede vi hjørnet med den tomme butik. Samtidig var en af vores venner i bilen løbet tør for cigaretter, og vi måtte helt til Fredericia, før vi stødte på en kiosk. Derfor tænkte vi, at det var et oplagt sted at åbne, forklarer Fatemeh Rabazi.