Skrillinge: Tirsdag aften kort før midnat kom en 20-årig mand kørende mod nord på Ulvsbjergvej i Skrillinge. Her mistede han herredømmet over sin bil, kørte af vejen og endte i en sø. Det fremgår af et uddrag af Fyns Politis døgnrapport.

Hvad der fik manden til at miste herredømmet vides ikke, men han kom ikke til skade ved uheldet.