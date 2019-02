Brenderup: Onsdag aften ved 20-tiden kom en af to 19-årige mænd fra Middelfart til skade, da de på knallert kørte ind i en parkeret bil på Stationsvej i Brenderup. Bilen var parkeret i højre side af vejen, og de to mænd sad på samme knallert, da ulykken skete. Den ene af de to 19-årige mænd blev så ilde tilredt, at han efterfølgende blev indlagt på OUH med mistanke om blandt andet en brækket kæbe. Det oplyser Fyns Politi.