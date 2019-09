18-årige Maja: Sådan får du et grønnere liv

Maja Knudsen fra Middelfart har de sidste to år sat turbo på at leve et grønnere liv. Her giver hun sine bedste råd videre.

1) Bliv bevidst Bliv bevidst om, hvorfor du vil leve grønnere og mere klimavenligt. Find en god grund, der kan holde dig motiveret. Find derfor dokumentarer eller læs artikler, så du ved, hvorfor det er vigtigt at blive ved med at leve klimavenligt.

2) Åbent sind Prøv at gå mere i genbrugsbutikker, men hav et åbent sind. Regn ikke med at finde, hvad du leder efter, og hav det godt med at gå tomhændet hjem og prøv så igen en anden dag i en anden butik.