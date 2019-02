170 til borgermøde: Fakta-folk tror på fremtiden i Gelsted

Den nye uddeler Nikolaj Jørgensen er begejstret over at skulle være butiksbestyrer i en Fakta, og alle udregninger peger også på, at det er den rigtige model til en by som Gelsted. Det var de fleste af tirsdagens mødedeltagere enige i. Foto: Peter Leth-Larsen

Tirsdag aften blev borgermøde om den nye Fakta i byen rundet af med klapsalver. Uddeler tror på, at Fakta bliver en stor succes.

Gelsted: Håbet er lysegrønt, og det samme er forventningerne til den kommende Fakta i Gelsted, der afløser Superbrugsen. Tirsdag aften var der borgermøde om den nye forretning, og der var over 170 fremmødte, som alle gerne ville stille spørgsmål eller høre, hvad der blev spurgt om. - Det var et rigtig godt møde, og der var en god stemning. Folk ville gerne høre om medlemsdelen, om debitordelen, om vareturene, og om personalet i butikken, fortæller uddeler Nikolaj Jørgensen, der på sin første dag som ny uddeler i Superbrugsen den 1. februar, lagde ud med et møde klokken 8, hvor man informerede medarbejderne om, at butikken skulle laves om til en Fakta. - Der bliver ikke lavet om på medlemsdelen. Man kan som sådan ikke være medlem i en fakta, men man beholder alle sine medlemsfordele. Vareturene, som vi kører nu, vil blive rykket over til Superbrugsen Ejby, og vi sender et brev ud til alle, der får varer ud, om, at de nu får varer fra Ejby i stedet. Og vedrørende personalet, så bruger vi så mange i den nye butik, som vi overhovedet kan. Vi hjælper alle videre, og vi har næsten alle på plads, og ingen er blevet opsagt, fortæller Nikolaj Jørgensen.

Brød og delikatesser I det hele taget er den nye uddeler meget begejstret over at skulle være butiksbestyrer i en Fakta, og alle udregninger peger også på, at det er den rigtige model til en by som Gelsted. - Der er blevet lavet prognoser i forhold til hvilket indkomstområde, Gelsted er. Og Fakta er det åbenlyse valg. Vi kommer til at have det absolut bredeste udvalg blandt Fakta-butikker. Vi har også lavet en aftale om, at vi får delikatessevarer og friskt brød fra andre butikker, siger Nikolaj Jørgensen.

Nyt og flot Lige nu er håndværkere ved at regne på, hvad det skal koste at sætte butikken i stand. Når tilbuddet er blevet godkendt, vil uddeleren løfte lidt mere af sløret for, hvad der kommer til at ske i butikken, men indtil videre vil han gerne sige, at delikatessen bliver revet ned og lagt til butiksområdet. - Vi får nyt gulv, nyt lys, nyt inventar, nye kølemøbler og nyt co2-anlæg. Omkring slutningen af maj lukker vi delikatessen ned, og så skal hele butikken stå klar i slutningen af juni, fortæller han. Efter den store opbakning til borgermødet, er den nye uddeler mere end klar til at lave butikken om til en Fakta - Det virker til, at folk er med på idéen, siger han. Den nye Fakta vil beholde sin bestyrelse, selv om en Fakta normalt ikke er organiseret sådan. Det vil også være bestyrelsen, der i fremtiden skal tage stilling til, hvilke sponsorater, der indtil nu har hørt under Superbrugsen, der skal bibeholdes. Normalvis sponsorerer Fakta ikke eksempelvis sportsforeninger, som brugsforeningerne har gjort det, men i Gelsted vil man gøre en undtagelse og finde en middelvej, hvor der i begrænset omfang vil være sponsorater. OK-tanken vil fortsætte som hidtil.