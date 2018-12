Jarl Vagn Hansen tiltrådte som bereskabsdirektør i februar 2018 og afløste Lars Nordahl Lemvigh, som rejste til jobbet som direktør for Gældsstyrelsen. Jarl Vagn Hansen har fået arbejdsglæden tilbage på stationerne i de seks kommuner under TrekantBrand, og nu ligger serviceniveauet for kommunerne også fast. Arkivfoto: Mette Mørk

De seks byråd bag Trekantområdets Brandvæsen har med stemmerne 154-0 godkendt det kommende serviceniveau for beredskabets opgaver.

Trekantområdet: Byrådene i Billund, Fredericia, Middelfart, Vejen, Vejle og senest Kolding har enstemmigt godkendt serviceniveauet for kommunernes fælles beredskab - TrekantBrand. Dermed ligger det fast, hvor mange stationer, hvilket materiel og hvor hurtig beredskabet skal reagere. Det skriver TrekantBrand i en pressemeddelelse. Fastlæggelsen af serviceniveauet for TrekantBrand er sket efter en proces, der bl.a. har omfattet en høringsperiode og behandlinger i Beredskabskommissionen, inden planen blev vedtaget og sendt videre til de seks kommuners byråd til endelig vedtagelse. Formand for Beredskabskommissionen i TrekantBrand, borgmester i Billund Kommune, Ib Kristensen, er godt tilfreds med processen. - Vi befinder os i et af landets største vækstområder, hvor vi vokser på alle parametre. Væksten kan blandt andet måles i befolkningstilvækst, og at vi dækker over 20 pct. af alle landets risikovirksomheder, Vestdanmarks internationale lufthavn mv. Vores beredskab skal være robust og forsvarligt dimensioneret til disse opgaver, understreger formanden. TrekantBrand råder samlet over 20 brandstationer og kan mobilisere ca. 500 brandfolk.

Forandringer for alle Alle brandfolk har medvirket positivt i processen, og alle har accepteret, at en sammensmeltning af seks kommuners beredskaber vil give forandringer for alle, fremgår det af pressemeddelelsen. - Det har været en turbulent periode, og særligt det sidste halve år har været travlt, hvor vi har arbejdet frem mod et fælles serviceniveau. Vi ser frem til implementeringen, for der er ting, som peger godt fremad for et fælles brandvæsen, siger Martin Langemose, tillidsrepræsentant for FOA.

Ens i hele Trekantområdet For direktøren for TrekantBrand Jarl Vagn Hansen er der nu nået en vigtig milepæl. - Vi har lavet en ny fælles risikobaseret dimensionering, et fælles serviceniveau, og med det er der skabt et fælles fremtidigt grundlag, og det er meget vigtigt. Med godkendelsen af serviceniveauet får vi nu ensrettet vores stationer i tre kategorier (nær-, lokal- og hovedstationer), ensrettet vores kapaciteter og sikret en ensartet udrykning i hele Trekantområdet fra nærmeste station uafhængigt af kommunegrænser, siger Jarl Vagn Hansen. Jarl Vagn Hansen tiltrådte som direktør for selskabet for knap et år siden.