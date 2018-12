15.000 kroner til læsehunde

Urutinerede læsere kan styrke selvtillid via højtlæsning for en hund, der gerne lytter opmærksomt, uden at påpege fejl.

Middelfart: Benzinselskabet Go'on har netop afsluttet deres landsdækkende konkurrence, hvor de ledte efter "Årets Forening 2018", og her blev det til en tredjeplads og 15.000 kroner til Foreningen Læsehunde fra Middelfart.

Læsehundene blev stemt i finalen via en online konkurrence, og herfra var det en jury, der besluttede, hvem der skulle belønnes kontant.

- På Foreningen Læsehundes vegne, siger jeg tusind tak for den flotte præmie. Vi er til stede lokalt på biblioteker og skoler i hele landet, og det betyder rigtig meget for en frivillig forening som vores at få et økonomisk tilskud til de mange aktiviteter, der er forbundet med at drive foreningen. Pengene vil blive brugt til at hjælpe endnu flere børn til at finde motivation til at træne læsningen og tanke selvtillid, sagde Signe Tholstrup Andreasen, initiativtager og frivillig i Foreningen Læsehunde, da hun forleden fik overrakt præmien.

De frivillige læsehunde findes på 66 biblioteker, 31 skoler og 2 frivilligcentre med i alt 90 aktive læsehunde, men ifølge foreningen er der brug for mange flere.

- Foreningen Læsehunde og de frivillige hundeejere giver børnene mulighed for at træne læsningen i trygge rammer, og dermed oplever de, at læsning kan være både rart og sjovt, når man læser for en hund. Læsehunden tilbyder ro, nærvær og en blød pels under læsningen, og den hverken retter eller dømmer, hvis barnet læser forkert, fortæller Inge Stentzer, der er frivillig i foreningen og stod bag nomineringen.