15 år gammel plan føres nu ud i livet: Gratis tilbud om lynhurtigt fibernet skal få alle med

For godt 15 år siden besluttede det daværende repræsentantskab for Trefor, at alle husstande skulle have lynhurtigt internet. Projektet har været tungt at løfte og kostet milliarder. Nu skydes yderligere en milliard i at fuldføre visionen.

Trekantområdet: Det er gratis, og du får næsten ikke lov til at sige nej, når Ewii A/S i de kommende måneder og år ruller lynhurtigt fibernet ud til alle husstande i Trekantområdet. Ewii skyder en milliard kroner i at fuldføre visionen om, at alle husstande i Trekantområdet har adgang til lynhurtigt internet.

- Vores ambition er, at vi vil have alle med. Vi gør det gratis og håber, at det kan sikre, at alle husstande siger ja til at få fibrene ind i deres hjem, siger direktør for Ewii A/S Lars Bonderup Bjørn.

- Kan man sige nej tak?

- Det kan man selvfølgelig, men når vi lægger fiberkablerne i jorden uden for folks matrikel, så har vi kontaktet folk og spurgt. om de vil have forbindelsen helt ind i huset. Det vil jeg tro, at de fleste vil sige ja til. Alternativt er, at vi skal komme efterfølgende, hvis man gerne vil på, og så skal man selv betale tilslutningen, siger Lars Bonderup Bjørn.