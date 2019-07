140 tilmeldte: Løbsleder drømmer om 2000 deltagere til ny udgave af Kongebroløbet

Middelfart: 140 har lige nu tilmeldt sig den nye udgave af Kongebroløbet, som Middelfarts kendte løbsarrangør Mads Stryhn, har fået til opgave at genoplive. Det mere end 40 år gamle løb, der i sine velmagtsdage samlede over 1000 børn og voksne ved startsnoren på Middelfart Stadion, ramte bunden sidste år med 281 deltagere.

Mads Stryhn fortæller, at ambitionen er i hvert fald at runde 1000 deltagere i år, hvor løbet er omdannet til et stafetløb ikke mindst henvendt til områdets virksomheder i stil med DHL Stafetten.

- Jeg har da en drøm om, at vi kan nå 2000 deltagere. De 1000 når vi helt sikkert med den rigtig store forhåndsinteresse, jeg har oplevet hos det lokale erhvervsliv, selv om vi kun er oppe på 140 nu, siger Mads Stryhn.

Han forklarer den aktuelle stilstand i tilmeldingerne med sommerferien.

- Folk skal hjem fra ferie, før de kan lave aftaler med deres kollegaer, når det er stafethold på fire personer, der skal tilmeldes. Alting ligger stille nu, vi kan også se det med løbet, der markerer genåbningen af Den gamle Lillebæltsbro. Her væltede det ind med tilmeldinger de første uger, og vi nåede lynhurtigt op på 3000 løbere, mens antallet af tilmeldinger om ugen kun har været det halve, siden sommerferien begyndte, forklarer Mads Stryhn.

Han skal ikke selv deltage i løbet. Han får nok at gøre med at samle alle trådene og sørge for at alt klapper på selve løbsdagen. Og hvis det går, som det gør, når Mads stryhn står i spidsen for Lillebælt Halvmarathon, bliver han heller ikke snydt for motion. I år nåede hans skridttæller på løbsdagen op på 22 kilometer. Og da løbet havde start under Den nye Lillebæltsbro i 2017, tilbagelagde han 26 kilometer.