14-årig i klimaopråb til kommunen: - Vi skal sortere mere affald

14-årige Karla Arvad Meier kommer med et opråb til Middelfart Kommune, hvis man ifølge hende for alvor vil gøre noget godt for klimaet.

Europæiske lærere på skolebænken

Men kommunen er allerede godt på vej, fortæller teknisk direktør Thorbjørn Sørensen, der har stor ros til overs for Karla Arvad Meiers klimakamp.

- Når unge mennesker engagerer sig, så får det indvirkning på forældrene. Det er vores erfaringer, siger han.

Han fortæller, at alle folkeskoler i kommunen de sidste to-tre år har haft klima på skemaet - med en klimavejleder uddannet blandt lærerne og i tæt samarbejde med lokale virksomheder om konkrete klimaløsninger.

Desuden kommer europæiske folkeskolelærere til efteråret på kursus i Middelfart, hvor de får syn for nogle af kommunens indsatser. Indtil videre har i hvert fald 20 tilmeldt sig, og man forventer at udbyde flere kurser.

Og så melder den tekniske direktør, at alle borgere snart kommer til at sortere affaldet i langt højere grad. Et forsøg fra Strib, hvor madaffald, restaffald, metal og pap og papir bliver delt i forskellige spande, skal bredes ud indenfor de næste par år.

- Byrådet har besluttet, at det skal udbredes til hele kommunen. Vi ville gerne have gjort det lidt hurtigere, men skraldebilerne med de flere rum kan vi ikke få hurtigt nok, siger Thorbjørn Sørensen, der erkender, at man kunne have været hurtigere på banen.

- En af grundene til, vi har tøvet lidt, er, at den tidligere regering måske havde planer om tage affaldsområdet fra kommunerne. Men derfor kunne vi godt have været tidligere ude. Det er klart, siger Thorbjørn Sørensen.