1100 benyttede den sidste chance: Bubbas lukkede med et brag nytårsaften

Middelfart: Mike Juhl sluttede sine foreløbig 10 år som farverig aktør i Middelfarts natteliv med et brag af en lukningsfest på Bubbas Bar & Natklub nytårsaften. Den 28-årige middelfarter, der sidst i november fik inddraget stedets nattilladelse, havde som byens øvrige beværtninger fået lov at holde åbent til klokken 05.00 den 1. januar. Han fortæller, at 1100 var gennem dørene hos ham nytårsaften og -nat.

- Det var en helt igennem forrygende aften, alt gik som det skulle. Politiet var lige kort forbi i Østergade tidligt på aftenen, men det gav ikke anledning til nogle diskussioner eller uoverensstemmelser overhovedet, så det var en dejlig måde at slutte det hele på, siger Mike Juhl.

Han har fået opsagt sit lejemål af tømrermester Peter Hansen, der har planer om et 3000 kvadratmeter stort nybyggeri på hjørnet af Østergade og Jernbanegade.

Mike Juhl ønsker ikke at oplyse til avisen, hvad han skal lave efter Bubbas.