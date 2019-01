10 millioner for en udsigtslejlighed i Middelfart: Lejligheder på Kulgrund sættes til salg, før lokalplanen er godkendt

De tre pyramider, der er tegnet af Schmidt Hammer Lassen Architects, kommer hver til at indeholde 20 ejerlejligheder, som Middelfarts ejendomsmæglerfirma Estate Strandstoft skal forsøge at sælge til mellem 4 og 10 millioner kroner. Illustration: Schmidt Hammer Lassen Architects

Prisen for de 60 terrasselejligheder kommer til at ligge på 4-10 millioner kroner og skal sælges af Estate Strandstoft, som også sælger og udlejer boligerne på Nytorv.

Middelfart: Michael Nissen har valgt at sætte sit terrassebyggeri på Kulgrunden til salg, endnu før myndighederne har godkendt opførelsen af de 60 terrasselejligheder, som den lokale byggematador løftede sløret for umiddelbart før jul. Opgaven er lagt i hænderne på byens fremadstormende mægler Estate Strandstoft, som sidste år overtog salget af lejlighederne på Nytorv fra Nybolig. Men hvorfor vælge en mægler som i forvejen skal sælge et konkurrerende projekt som Nytorv? - Heidi Strandstoft er den bedste, og der er ingen grund til at vælge den næstbedste. Og de to projekter er forskellige, Nytorv er leje, mit er salg, forklarer Michael Nissen, der ikke har nogen pengenmand ved sin side denne gang men selv står for finansieringen af projektet på Kulgrunden. Han slår samtidig fast, at byggeriet går i gang til efteråret, når lokalplanen er godkendt uanset hvor mange boliger, der er solgt på det tidspunkt. Han forventer, at det kan stå klar til indflytning i slutningen af 2021.

Ved at sætte lejlighederne på Kulgrunden til salg allerede nu, hvor kun facaderne ligger fast, tilbyder vi købere fuldstændig indflydelse på både størrelsen og indretningen af deres boliger. Det, tror jeg, bliver et stærkt kort. Heidi Strandstoft, Estate Mæglerne Middelfart

Køberne kan selv bestemme størrelsen og indretningen af deres bolig. Illustration: Schmidt Hammer Lassen Architects

Før solgt før lokalplan Heidi Strandstoft fortæller, at hun før har prøvet at sælge boligprojekter, hvor lokalplanen ikke var godkendt. - Man laver blot en kontrakt, hvor købet annulleres, hvis lokalplanen mod forventning ikke bliver godkendt, forklarer Heidi Strandstoft, der erkender, at hun med både Nytorv og Kulgrunden, står med to konkurrenter som kunder. - Vi valgte i efteråret at sætte lejlighederne i det tomme tårn 3 på Nytorv til leje, og det er gået så godt, at resten af Nytorv nok også ender med at blive lejet ud. Terrasselejlighederne på Kulgrunden udbydes som ejerlejligheder, så på den måde adskiller de to projekter sig, forklarer Heidi Strandstoft. Hun frygter ikke samme problem med at sælge lejlighederne på Kulgrunden, som det har været tilfældet på Nytorv, hvor der stadig efter fire år står et stort antal lejligheder tomme. - Investorerne ramte ikke markedet med lejlighederne på Nytorv. De har været for ens og for små i forhold til folks ønsker og behov, når vi har talt salg med folk efter opførelsen af byggeriet, forklarer Heidi Strandstoft og fortsætter: - Ved at sætte lejlighederne på Kulgrunden til salg allerede nu, hvor kun facaderne ligger fast, tilbyder vi købere fuldstændig indflydelse på både størrelsen og indretningen af deres boliger. Det, tror jeg, bliver et stærkt kort, siger Heidi Strandstoft. Hun har under salgsprocessen på Nytorv oplevet flere interesserede, som er sprunget fra, fordi de ikke selv kunne få lov at bestemme køkken og gulve eller antallet af værelser.

4 til 10 millioner Projektet på Kulgrunden omfatter 8500 kvadratmeter som udgangspunkt fordelt på 60 boliger i tre blokke med hver seks etager. Der opereres lige nu med lejligheder i fire størrelser på 100, 120, 140 og 160 kvadratmeter. Priserne vil, afhængig af størrelse, indretning og beliggenhed på grunden, svinge fra 4 til 10 millioner svarende til en boligkvadratmeterpris på 40.000-55.000 kroner eller det samme som på Nytorv. - Men folk kan få det, lige som de vil have det. Er der mange, som gerne vil have en udsigtlejlighed på 200 kvadratmeter, så bliver der bare et mindre antal boliger, siger Heidi Strandstoft.

35 på interesseliste Michael Nissen har gennem de 15 år, han har ejet Kulgrunden, præsenteret adskillige boligprojekter, som folk har vist interesse for. De er blevet skrevet på en interesseliste, som Heidi Strandstoft nu vil tage fat på. - Jeg har fået en liste med 35, hovedsageligt lokale navne, dem kontakter jeg i den rækkefølge, de er skrevet op. Når jeg har været igennem dem, starter vi en mere offensiv markedsføring på Facebook og andre steder, forklarer Heidi Strandtoft, der lægger ud med vanlig optimisme, når hun bliver spurgt om, hvor længe det vil tage Estate Strandstoft at sælge de 60 lejligheder. - Det er svært at sige, men mon ikke de 30 er væk til sommer med den interesseliste, vi har at starte ud med, lyder svaret. Hun mener, at målgruppen er ægtepar, der har rundet de 50 og gerne vil forkæle sig selv med en vedligeholdelsesfri udsigtslejlighed i et smukt byggeri centralt i Danmark og samtidig gerne vil have et ekstra værelse, når børnene kommer hjem. - Jeg er sikker på at blandt andre selvstændige erhvervsdrivende i den aldersgruppe i byer som måske Vejle, Horsens, Kolding og andre steder kunne være interesseret i at bo på Kulgrunden, siger Heidi Strandstoft.