6) Hanne Lykke Lund:

Ja, det er ikke sjovt, når der er lagt forhindringer ud på vejnettet. Men nu er kantstenene ikke en forhindring, der er lagt ud for at genere hverken gående, cyklister eller billister.

Kantstenen har den funktion, at den sikrer et synligt skel mellem cykelsti og vejbane. Som cyklist skal man kunne føle sig nogenlunde sikker på ikke at blive påkørt af bilister, der slingrer eller ikke holder sig på sin egen vejbane.

Og som bilist burde man stole på, at fodgængere og cyklister bliver på deres dertil indrettet cykelsti. Men der er ingen regel uden undtagelser. Dog synes jeg, at de undtagelser er så få, at det ikke burde komme til diskussion om, hvorvidt de kantsten ligger hensigtsmæssigt eller ej.

Der vil altid være nogen, der enten kører galt, skvatter eller på anden måde kommer op at slås med de kantsten, der skiller kørebane fra cykelsti. Men har man øjnene, hvor de skal være, når man cykler, går eller kører bil, så er der ingen, der kommer til skade.