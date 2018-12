10 dobbelthuse til familier: Boliger på vej til Gelsted

Gelsted: Det var næppe helt tilfældigt, at netop sag 121 var gjort klar til godkendelse på byrådsmødet 3. december. Mødet blev som det første af sin slags holdt på Gelsted Skole, og punkt 121 gjaldt opførelsen af 20 almene boliger på Tåruplundvej 49-67 i Gelsted. Boligerne opføres af Boligforeningen Lillebælt, der har byrådsmedlem Alex Gren (S) som formand. Derfor måtte Gren en tur uden for døren, da punktet blev behandlet. Inden da havde han på det forudgående borgermøde kunnet fortælle, at byggeriet af boligerne nu går i udbud, og at Boligforeningen Lillebælt forventer at kunne præsentere en plan for byggeriet til februar. Det ligger dog fast, at familieboligerne opføres som 10 dobbelthuse i ét plan og at der indrettes en stiforbindelse mellem vendepladsen og den omgivende bebyggelse mod nordvest.