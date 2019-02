10 år i bestyrelsen: Jørgen Jæger stopper som formand for Golfklubben Lillebælt

Når den afgående formand bruger ordet god gænge, så ligner det en underdrivelse. Der er gennem årene investeret betydelige summer i moderniseringen af klubbens baneanlæg, som den selv ejer. Formuen inklusive bygninger og baner er på et tocifret millionbeløb, og også Jørgen Jægers sidste år som formand endte med et plus på bundlinjen, denne gang på 223.000 kroner.

Middelfart: Den årlige generalforsamling i Golfklubben Lillebælt bød på markant navnenyt, da klubbens formand gennem de sidste seks år, Jørgen Jæger, valgte at trække sig. Det skete uden dramatik og efter en velovervejet beslutning fra den 71-årige tidligere beredskabschef, der også nåede at sidde fire år som næstformand for klubben.

Mister medlemmer

Klubbens medlemstal er dog kommet under pres det seneste år. Da næsten 70 procent af medlemmerne er over 50 år, plejer klubben i løbet af et år at miste et halvt hundrede medlemmer, som det hidtil er lykkedes at erstatte med nye. Det bliver dog en større udfordring i år efter at have mistet hele 80 medlemmer i 2018, hvis man vil bibeholde niveauet på 650 aktive medlemmer.

Det er derfor besluttet at hæve kontingentet med 200 kroner, så det nu er på 6000 kroner årligt.

- Samtidig har vi etableret et rekrutteringsudvalg, som skal understøtte ungdomudvalgets arbejde med at få nye medlemmer til klubben, forklarer Jørgen Jæger, der ikke trækker sig helt men fortsætter som klubbens repræsentant i forhandlingerne med Energinet om den nye gasledning i området.