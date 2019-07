0,5 mio. kroner i overskud fra puljen: 11 ansøgere - kun fem projekter fik landdistriktsmidler

Her gik kun fem ud af 11 projekter igennem nåleøjet i forhold til puljens kriterier om eksempelvis at finansiere projekter, der gavner fællesskaber og har en bred folkelig appel i kommunens landområder.

82.450 kroner går som tilskud til fælles overdækning til de to indgange til Brenderup Forsamlingshus. Der arbejdes på at gøre forsamlingshuset mere brugervenligt, og de overdækkede indgange er særligt med tanke på rygerne, der savner tørvejr, når der skal tændes en cigaret. Forvaltningen kan med byrådets opbakning hæve beløbet til 100.000 alt efter den arkitektoniske løsning.

Vejlby-Strib FDF)

58.750 kroner går som støtte til Vejlby-Strib FDF, der arbejder på at få opført egne shelters i sandegraven, så der er bedre muligheder for at sove udendørs i alt slags vejr. Andre spejdergrupper og lokale udendørsentusiaster er velkomne til at bruge overnatningsmulighederne.