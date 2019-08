- Red skildpadderne: Skolelever sejlede om kap for at sætte fokus på FN's verdensmål

- Der er meget fokus på eksempelvis skildpadder, og vi skal ikke have al den forurening, der er i vandet, tilføjer Ida Thiemer.

- Vi synes, det er vigtigt at holde livet under vand ved lige, siger Caroline Pedersen.

Fra Hyllehøjskolen deltog Caroline Pedersen og Ida Thiemer sammen med klassekammeraterne Magnus Guldbrandt Vang, Asger Hvingelby, Alexander Bentzen, Cecilie Thougaard og Alfred Watts Jahn. De havde valgt verdensmålet "Life below water" (livet under vand, red. ) blandt andet på grund af de store problemer med plastik i havene, som også er på den globale klimadagsorden.

Her medbragte hvert hold et farvet banner, hvorpå et af FN's 17 verdensmål stod skrevet. Formålet med sejladsen var at sætte fokus på verdensmålene, og eleverne havde selv udvalgt det mål, de fandt vigtigst.

Konkurrencemennesker

De råber begge, hvad der kunne være et muligt kampråd for holdet fra Hyllehøjskolen.

- Save the turtles (red skildpadderne, red.).

Om det kommer til at klare sig godt på vandet, tør de to piger ikke spå om. Men de har sat deres lid til, at drengene på holdet tager det tungeste læs.

- Vi har nogle gode drenge med, som er konkurrencemennesker, lyder det.

Skolesejladsen løb af stablen fra klokken 10 under konceptet "Sail for the Goals".

Bag eventet stod Sejlsportsligaen, Middelfart Kommune, Goodwings og Match Racing Denmark.