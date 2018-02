Veganer og kogebogsforfatter Ditte Gad Olsen har sat sig for at vise, at vegansk også kan være festligt. I bogen "Vegansk til højtider og fest" har hun samlet opskrifter til alle årets festligheder uden kød og animalske produkter. Opskrifterne til Valentinsdag er bygget op omkring sensuelle råvarer, der siges at være de perfekte elskovsmidler. Her er Ditte Gad Olsens bud på en romantisk treretters for to personer.

Rødbedetatar med rispapir- chips, granatæble og urter

Rødbeder er fantastisk alsidige, og når man bager dem i tilpas lang tid, bliver de faktisk ret 'kødagtige' og karamelliserede. Rødbedetataren er dejlig fyldig og dybrød, hvilket bliver brudt af de lette, men sprøde hvide rispapir-chips. Granatæblekernerne giver ikke kun et skud af syre og friskhed (sammen med urterne), men granatæble er faktisk også blevet anvendt som elskovsmiddel gennem tiderne. Tatar 1 kg rødbeder i ½ centimeter tykke skiver 1 spsk olivenolie ¼ tsk salt Rispapir-chips ½ plade rispapir, klippet i kvarte solsikkeolie til stegning Topping kerner fra ½ granatæble dild purløg, finthakket Tænd ovnen på 200 °C. Vend rødbedeskiverne med olivenolie og salt på en bageplade med bagepapir. Bag midt i ovnen i 30 minutter. Blend rødbederne i en foodprocessor, til de er blevet til mindre "tern". Del rødbedetataren i to og pres hver del sammen. Brug enten hænderne eller en form. Vegansk på valentinsdag 14. februar er dagen, hvor man fejrer valentinsdag. Det er en tradition, der er kommet til Danmark fra USA, hvor man har brugt dagen til at fejre kærligheden, og sender valentinsbreve til den eller dem, man holder af.Ditte Gad Olsen har samlet en række opskrifter i sin kogebog "Vegansk til højtider og fest", som man kan lave for at fejre valentinsdag. Men de kan også bruges en helt almindelig onsdag, hvor man har lyst til at fejre kærligheden til en, man holder af. Opskrifterne er lavet af råvarer, man kalder elskovsmidler.



I kogebogen er der desuden opskrifter til fastelavn uden fløde, påske uden æg, jul uden gris og nytår uden torsk samt mange flere opskrifter. Varm en pande op dækket med en centimeter solsikkeolie. Det tager kun nogle sekunder for rispapiret at blive til chips, så sørg for at have en rist dækket med køkkenrulle klar, som chipsene kan komme over på med det samme. Dryp chipsene af, inden de kommer over på risten. Drys lidt salt over og lad dem køle af. Fordel den pressede rødbedetatar på to tallerkener, drys granatæblekernerne over, bræk rispapir-chipsene i mindre bidder og fordel på tallerkenen. Slut af med lidt dild og purløg.

Ravioli med græskar, pinjekerner og brændt salviesmør

Kæmperavioli med godt med fyld er perfekte, når man spiser med tændte, levende lys og kigger hinanden dybt i øjnene. Græskarmosen giver sammen med pinjekernerne raviolierne sødme, syrlighed og fylde. Salviesmørret giver en let bitterhed, der sørger for, at smagsløgene får en oplevelse. I denne ret er det pinjekernerne, der er det hemmelige elskovsmiddel. Og der er faktisk noget om snakken: Pinjekerner indeholder zink, som har vist sig at være vigtig for fertiliteten hos begge køn. Opskriften er på seks styk ravioli. Pastadej 150 g hvedemel ½-1 dl vand 1 spsk olivenolie 1 tsk salt Græskarmos ¼-½ hokkaidogræskar (cirka 250 g græskarkød) 1 spsk olivenolie 1 spsk tørret estragon 1 tsk balsamicoeddike 50 g rasp salt og peber Salviesmør 60 g plantesmør 6 friske salvieblade i strimler skal og saft af ¼ økologisk citron salt og peber 30 g pinjekerner spinat eller anden salat Rør ingredienserne til pastadejen sammen i en skål. Ælt dejen, til den er glat. Men uden at arbejde for meget med den, da det vil gøre pastaen sej. Pak den ind i husholdningsfilm og stil den på køl, indtil fyldet er lavet. Tænd ovnen på 200 °C. Skær skallen af græskarret, fjern indmaden og skær græskarkødet ud i tern. Vend dem sammen med olivenolien på en bageplade med bagepapir, drys salt over og dæk med sølvpapir. Bag midt i ovnen i 30 minutter. Mens græskarret bager, tørristes pinjekernerne på en pande, til de bliver gyldne. Stil til side. Lav bagefter salviesmørret. Steg plantesmørret på en pande. Når det begynder at bruse, tilføjes salvien. Steg videre i et par minutter og tilføj så citronsaft og -skal og lidt salt. Kom smørret i en lille skål, når det begynder at brune. Lad det køle af, inden du smager det til med salt og peber. Når græskarret er færdigbagt, moses det med en elpisker i en skål. Rør de resterende ingredienser til fyldet i skålen med en ske. Smag til. Inden pastadejen rulles ud, koges vand op i en stor gryde (fem til syv liter). Rul pastadejen ud i et rektangel, cirka 55 gange 25 centimeter. Hvis du har en pastamaskine, følges anbefalingerne for denne. Ellers er det i gang med kagerullen og armene. Sørg for at lægge nok mel ud, mens du ruller, så pastaen ikke hænger fast. Pasta­dejen skal være meget tynd. Skær pastapladen ud på langs, så du i alt ender med to lange rektangler. Fordel en stor spiseskefuld af fyldet oven på det ene rektangel. Der skal være to til tre centimeter afstand mellem fyldet. Pensl med vand rundt om fyldet. Læg det andet rektangel ovenpå og pres pastaen ned over fyldet. Pres så tæt på fyldet, som du kan. Skær pastapladen i mindre stykker, så hver kugle med fyld danner en ravioli. Pres kanterne ned med en gaffel eller lav folder med lidt fingersnilde. Når vandet koger, tilsættes to spiseskefulde salt. Kom to til tre ravioli i ad gangen. Kogetiden vil variere, alt efter hvor tynd pastadejen er. Det tog omkring fem til otte minutter for min pasta at blive "al dente". Hvis du er i tvivl, om dine raviolier er klar eller ej, så mærk på dem. De skal føles bløde og medgørlige - ellers lav en smagstest. Server straks raviolierne i en dyb tallerken med spinat eller anden salat i bunden. Stænk en til to spiseskefulde salviesmør over og drys med pinjekerner.

Panna cotta med hindbærcoulis