Indoor League Finals er et finalestævne for de bedste fynske dame- og herrehold i indefodbold. Indoor League Finals afvikles i år i Otterup Idrætscenter.

Otterup: Indoor League Finals er et finalestævne for de bedste fynske dame og herrehold i indefodbold.

Efter at have spillet en lang række stævner over hele Fyn og samlet point sammen mødes de bedste på ranglisten dette år i Otterup Idrætscenter lørdag den 2. februar.

Finalestævnet er tidligere blevet holdt i Odense, men nu flyttes det til Otterup - blandt andet fordi Otterup og Nordfyn har flere deltagende hold og spillere i finalestævnet.

Der er flotte pengepræmier til de vindende hold af Indoor League Finals. 10.000 kroner til herrerne og 3000 kroner til damerne.

- Der er forskel i præmiesummen, fordi det er første gang, damerne er med i finalestævnet. Der er ikke ligeså mange hold tilmeldt som herrerne, og det betyder også færre sponsorer, fortæller en af arrangørerne bag finalestævnet Mick Hartwig.