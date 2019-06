Zozozial: Kaffe er mere end blot kaffe

Henrik Almlund er uddannet inden for grovvaresektoren, og Gitte Almlund er uddannet advokatsekretær. De er dog begge så vilde med kaffe, at de i 2014 besluttede sig for gøre den til deres levevej. Foto: Katrine Becher Dmakjær.

Familieforetagendet Zozozial i Svendborg laver kaffe i alle afskygninger. Senest har virksomheden indgået et samarbejde med et lokalt destilleri om at lave kaffe med whiskysmag.

- Folk har den opfattelse, at al kaffe ligner hinanden, at det kan være ligegyldigt, hvad man køber. Men man kan få kaffe i alle mulige kvaliteter. Der er kæmpestor forskel på kaffe, slår Henrik Almlund fast. Sammen med sønnen Mathias driver Gitte og Henrik Almlund det økologiske kafferisteri ZoZozial i Svendborg. Passionen for kaffe går et kvart århundrede tilbage, og den er kun blevet stærkere med tiden. - På et tidspunkt fik vi lyst til at riste vores egen kaffe. Vi købte for fem år siden en 15 kilos kafferister og startede i Vestergade, hvor den gamle kunstskole lå i sin tid. Der flyttede vi ind og lavede et åbent kafferisteri, hvor folk kunne komme ind og smage kaffe i alle afskygninger og købe lidt kage eller en hjemmebagt bolle - alt sammen økologisk, fortæller han. Markedet for kvalitetskaffe - især i udlandet - var dog så stort, at den lille familieejede virksomhed havde fået så mange store kunder, at de ikke længere kunne producere kaffe nok og drive café samtidig. - Efter godt halvandet år så vi hinanden dybt i øjnene og blev enige om, at vi ville prøve at se, hvor langt vi kunne drive det. Vi begyndte at tage til store udenlandske fødevaremesser for at vise vores produkter frem. Efterfølgende begyndte vi at få nogle store kunder og havde brug for et andet setup. Vi valgte simpelthen at satse på engros, stoppede med caféen og flyttede herud, hvor vi er nu, siger Gitte Almlund.

Zozozial rister ikke kun kaffebønner. De brygger også et udvalg af koldbrygget kaffeshots og -drikke, som også skal nydes kolde. Foto. Katrine Becher Damkjær.

Koldbrygget kaffe, det ny sort De "nye" rammer ligger på Englandsvej i et industrikvarter. Risteriet ligger i stueplan, mens kontor og showroom ligger på førstesalen, hvor en liflig duft af kaffe hænger i luften. - I dag eksporterer vi omkring 95 procent af vores produkter til udlandet, siger Henrik Almlund og byder på en smagsprøve af det, der står på bordet. En række små flasker med en sort væske er linet op. Det er såkaldte coldbrew-kaffeshots, der skal drikkes kolde. - Coldbrew - eller koldbrygget kaffe - må endelig ikke forveksles med varm kaffe, som er blevet kold. Når man koldbrygger kaffe, bruger man koldt vand, hvilket gør, at man ikke får kaffens bitterstoffer med i bryggen, forklarer Henrik. "Pure"-varianten har da heller ingen antydning af bitterhed. En let syrlighed, en naturlig sødme og noter af chokolade, nødder og bær er det, der fylder munden. - Det tager lang tid at lave coldbrew. Det kræver en god bønne, som skal ristes på den rigtige måde, så man får de rette noter frem. Når man har fundet den rigtige bønne, skal man så eksperimentere med, hvor lang tid den skal trække. Jeg vil tro, at det tog os et halvt år at finde frem til den rette smag, forklarer Gitte Almlund.

De rå bønner er grønne og meget hårde. Foto: Katrine Becher Damkjær

Kaffe med whiskysmag De koldbryggede kaffe-varianter er efterhånden blevet ZoZozials primære produkt, og virksomheden indgår i flere samarbejder med andre firmaer, som bruger deres coldbrew. - Vi havde blandt andet et samarbejde med bryggeriet Willemoes, hvor vores koldbryggede kaffe blev brugt i deres juleøl 2018. Vi har også et samarbejde med det svenske firma Oatly, der laver havredrik, som sælges over hele verden. Det er vores coldbrew , de bruger i deres Cold Brew lattedrik, siger Gitte Almlund. Koldbrygget kaffe kræver dog stadig en god kaffebønne, og Gitte og Henrik arbejder hele tiden på at forædle produkterne på den front. For nylig har de indgået et samarbejde med det sydfynske whiskydestilleri Mosgaard og har udviklet en kaffe, der har smag af whisky. - Vi mødtes på en messe. Jeg gik over og spurgte Jes (Mosgaard, indehaver af Mosgaard Whisky, red.), om ikke vi skulle lave et samarbejde, og om han eventuelt havde et fad eller to, som vi kunne købe af ham. Senere kom han over til os og fortalte, at han havde talt med en mand fra Spanien, som faktisk lavede whiskykaffe på den måde, og vi blev enige om at lave et samarbejde, siger Gitte Almlund. Rå bønner er modtaglige over for dufte, så hvis man har stærkt lugtende varer ved siden af en rå bønne, vil den tage duften til sig. Vi fik nogle whiskyfade, som vi kom råbønner ned i. Der lå bønnerne og trak smag af fadet i fem dage, og så ristede vi dem efterfølgende, forklarer Henrik Almlund.

Det er under ristningen, at kaffen får dens forskellige noter. Foto: Katrine Becher Damkjær.

Magien sker under ristningen Inden turen går ned til risteriet i stueetagen, sætter Henrik en kande whiskykaffe over. - Det er her i risteriet, at magien sker, siger Gitte Almlund. Hvis ikke du ved, hvordan kaffebønnen skal ristes, kan man hurtigt ødelægge den. Lokalets hjerte, kafferisteren, har naturligvis fået en central placering. - Vi har fået en helt ny kafferister, der kan klare 60 kilo ad gangen. Det svarer til en hel sæk kaffe. Den er virkelig af topkvalitet, lavet af støbejern og holder godt på varmen, siger Henrik Almlund og lyser op. Det er meget vigtigt, når man rister kaffe. Den gamle kafferister står ved siden af. Den har efterhånden 16500 timer på bagen, men bliver stadig brugt til små batch. - Man sætter ikke sin bedste ven på pension, siger Henrik Almlund Sække med råbønner ligger på paller i det ene hjørne. Bønnerne stammer mest fra sydamerikanske lande såsom Columbia, Brasilien og Peru, men ZoZozial får også bønner fra andre lande som Uganda og Sumatra. Kafferisteren er flankeret af en stor kaffekværn, der kan kværne 800 kilo i timen. Mange virksomheder laver filterkaffe og vil gerne have kaffen kværnet med det samme. - Kværner man hjemme, skal man prøve sig lidt frem med sin espresso, for det skal også passe til den maskine, man har. En god idé er at kigge på den og mærke på den med fingrene. Med espresso skal det være så fint, at det er lige før, kaffen begynder at klumpe, men ikke rigtig gør det, siger Gitte Almlund. Der er i det hele taget mange parametre, som spiller ind, når man skal brygge en god kop kaffe, viser det sig. - Vandets hårdhed betyder også noget. Kalk og mineraler betyder meget i forhold til kaffens smag. På Fyn og især Sydfyn er vandet ret hårdt. Sammenlignet med det bløde vand, som de har i Italien eller Schweiz, giver det bare en bedre smag, siger hun og opsummerer: - Kaffe er ikke bare kaffe, vand er ikke bare vand, salt er ikke bare salt. Det hele spiller ind. Specielt det med kaffe er undervurderet, og mange har svært ved at forstå, at der er prisforskel. Tilbage på kontoret er det blevet tid til en kop whiskykaffe. Smagen af whisky er helt tydelig - efterfulgt af noter af nougat og bær. - Det er ikke meningen, at whiskysmagen skal overdøve kaffesmagen. Det skal passe godt sammen, siger Henrik Almlund med en vis tilfredshed. - Vi overvejer at lave det som coldbrew, men der skal mange bønner til , så det bliver nok som en limited edition, tilføjer han og tager en slurk mere.