Philippe Guigal og frue Eve står selv for udskænkningen, og vinmageren havde et par ekstra flasker under bordet med syrah fra skråningerne over Ampuis.

En dag på rød nålefilt under basketkurve i det nordlige Rhône mindede vinredaktøren om de basale kneb i kunsten at smage vin: Stå tidligt op og læg en plan, spørg, hvad vinmageren har af flasker under bordet. Og det allervigtigste: Spyt ud.

Hørmen af omklædningsrum hænger under neonlamperne. Luften er varm. Fugtigvarm, som hvis man lukkede et par hundrede bloggere og vinskribenter ind i en sportshal og fyldte efter med halvanden hundrede vinproducenter og deres habengut af sækkevogne, flasker og spyttespande. Og lod dem snakke og smage vin over otte timer på et underlag af rød nålefilt. Omkring middagstid har atmosfæren i sportshallen i flækken Ampuis i det nordlige Rhône fået den helt særlige parfumerede aroma, som minder om svedigt sportstøj. Synet af basketkurvene under loftet minder om, at også vinsmagning er en kontakt-sport, hvor den grundlæggende teknik er afgørende for en sejr uden skader.

Her finder du vinen Vine fra Domaine Ogier og André Perret er i Danmark at finde hos Jersild Vine, mens Bichel og Philipson Wine begge har vine fra Guigal. Vine fra Chapoutier er at finde hos Kjær & Sommerfeldt.

Guigal-imperiet strækker sig fra nord til syd i Rhône, og Philippe Guigal køber gerne små marker op, når de kommer i udbud.

Stor tørst Søndag aften er jeg landet i Lyon, mandag klokken ni åbner dørene til sportshallen i Ampuis, en lille by i toppen af Rhône-dalen med kirke, torv og en vinbar. Den lokale sportshal er fyldt med små vinbønder som André Perret og Christine Vernay foruden de helt store producenter og negocianter - opkøbere - som Philippe Guigal og formanden for vinbønderne Michel Chapoutier, hvis muntre motto er grand soif - stor tørst. Vinproducenterne i Rhône flyver hvert andet år den internationale karavane af vinskribenter ind til vinmessen "Découvertes en Vallée du Rhône" for at køre dem i busser fra Lyon og ned gennem dalen til pavebyen Avignon. Her er stop hos lokale producenter af først de kølige vine fra Condrieu og Cote-Rôtie til hjertet i Rhône omkring St. Joseph til sydens varmblodige vine, som i det hede landskab har fået sul på kroppen i form af frugt og alkohol. Det handler for Chapoutier og hans medlemmer om at få præsenteret områdets vine og vinbønder for verden, og vinbøndernes organisation har ansat en mandarin-talende medarbejder for at få skubbet flere af de i alt 2,8 millioner hektoliter vin til Kina.

Det handler om at finde øjeblikket, hvis man skal ind og smage ved en populær producent. Og dernæst skal man sørge for at have en spyttespand inden for rækkevidde.

Den skønne Helene I kontakt-sporten vinsmagning handler det om at lægge en rute og have en plan. Rhône er et enormt område med mange appellationer og producenter, og jeg har slået følge med et par kendere, og med hvert vort glas søger vi først mod producenten Ogier. Stephane Ogier bor selv i Ampuis og har sammen med sin far Michel 14 hektar vinmarker i Cote-Rôtie med to en halv hektar på to af de bedste parceller i området. Vi smager striben af vine for at opdage en tendens, som ifølge den ene af mine kompagnoner har bredt sig ved Découvertes: Nogle producenter holder deres bedste vine hjemme, og selv om Ogiers vin La Rosine på syrah - den mest karakteristiske, røde drue i Rhône - er en lækker, saftdreven sag (faktisk en perfekt flaske til en velhængt rib-eye), ja så savner han Ogiers La Belle Hélène, en vin på 100 procent syrah fra de stejle skråninger i Côte-Rotie, som betyder den brændte skråning. Stéphane og Michel Ogier fremstiller blot 160 kasser af den smukke Helene om året, men alligevel. Det er lidt som at besøge en Mercedes-forhandler med topmodellen bag lås og slå ude på lageret. Mærkeligt.

Otte timer på en barstol er lang tid. Sportshallen i Ampuis er smagelokale for en dag.

Dumdristige importører Syrah i udgaven fra det nordlige Rhône er stram og kontrolleret, elegant som barolo fra Piemonte. Men de skal have nogle år i kælderen for at falde til. De hvide vine fra Condrieu er fede, cremede sager på druen viognier med en lav syre, og de skal drikkes inden for en overskuelig årrække. Condrieu er svær at finde i Danmark, for kun dumdristige importører forsøger at sælge hvidvine til omkring 300 kroner flasken. Desuden producerer vinbønderne kun 6000 hektoliter om året, omkring det halve af produktionen på den afsvedne bjergskråning. Her i Ampuis er det nemt at finde forklaringen på priserne på de lokale vine, hvis man går ud på hovedgaden og kaster et blik op mod de stejle skråninger bag striben af huse. En varebil snegler sig op ad bjerget mellem vinstokke fra producenten Bonnefond & Fils, og det koster i mandetimer at høste druerne ved håndkraft og holde de stejle skråninger i fin form.

Chapoutier har taget årgang 2018 med, selv om det nærmest er barnemord for vin fra den svedne skrænt, som Cote-Rôtie betyder direkte oversat.

Den gråhårede kæmpe Vi er nået gennem Ogiers, Jamet og Chapoutiers rækker af vine alene, fordi vi har været tidligt ude foran kinesiske bloggere med cirkeline-briller og modne amerikanske skribenter med kulørte skjorter og grå hårpiske, men efter tre timer har temperaturen i lokalet og ikke mindst på vinene nået en grænse, hvor fornøjelsen ved at smage er behersket. Det er svært at vurdere en varm hvidvin i en alt for lille mængde, og de røde mister struktur og får alt for megen frugt. Det er svært at nå frem til flaskerne, men det værste er afstanden til spyttespandene: Det er afgørende at spytte ud, hvis man ikke vil miste evnen til at holde hoved og smagsløg friske, men undertiden står man og ventilerer en sjat vin i munden gennem minutter inden det forløsende øjeblik, hvor den lander i det sorte hul som en præcis stråle. Det er afgørende at spytte ud, og en anden vigtig ting i vinverdenen er netværk: En af mine smagemakkere har besøgt Philippe Guigal flere gange, og siden sidst har manden fået grå stænk i det kraftige, strittende hår - formentligt prisen for år med lange arbejdsdage og mange rejser. Manden er vokset op under en streng arbejdsmoral som en af to knægte under far og arbejdsgiver Marcel Guigal, der også om søndagen mødte tidligt på kontoret. Og når unge Philippe mødte inden kirketid og forklarede, at han jo også havde en familie og to børn at tage vare på, lød beskeden kort at "der jo altid var arbejde at gøre". En anekdote måske, men man skal være i stand til at udskyde egne behov og have tæft for vin og en god handel for at nå et punkt, hvor man kan have så gode flasker under bordet som Philippe Guigal og fruen Eve.

Chapoutier har den karakteristiske gule voks på flaskerne.

Perle under bordet Philippe Guigal lægger som de øvrige producenter ud med de billigste vine. I dette tilfælde fra imperiets sydlige områder. - Vin fra Sydrhône lavet af en fyr fra Nordrhône, det er mit motto, konstaterer Philippe Guigal. I modsætning til mange af de andre producenter har han ikke taget årgang 2018 med i sportshallen. - Det er ikke min stil at præsentere vin, som ikke er klar, lyder det fyndigt, inden han forklarer om sine seneste opkøb af vinmarker nede i syd. Vinsmagning er også en disciplin, hvor erfaring og netværk giver resultat. Philippe Guigal gemmer som mange af de gode producenter en stribe flasker under bordet, som undertiden bliver fundet frem efter smagningen af den officielle række af flasker. For eksempel La Mouline - en vin på syrah med et skvæt viognier til at bløde op - og den fremragende og lige så rasende dyre La Landonne på ren syrah i årgang 2015 - begge vine fra de stejle skråninger over Ampuis. Fremragende vin. Men den har fortjent bedre forhold end rød nålefilt, små glas og en temperatur i nærheden af de 25 grader.

Neve fra den brændte skrænt.

André Perret er en af de små producenter i det nordlige Rhône, hvor han laver glimrende vin.

Christine Vernay er mesteren bag den hvide vin fra Condrieu, som skal drikkes inden for få år i modsætning til de røde vine fra området.

Røde vine fra Cornas og andre fine steder i regionen må gerne have lidt alder som disse flasker.

En flaske på den dyre side af 2000 kroner. Området er lille, høsten dyr med håndkraft og efterspørgslen stor. Det presser prisen op på en fremragende vin.

Trængsel omkring en populær producent. Den røde nålefilt er rullet ud i dagens anledning i hallen, hvor Ampuis' unge spiller basketball.

Philippe Guigal og frue Eve står selv for udskænkningen, og vinmageren havde et par ekstra flasker under bordet med syrah fra skråningerne over Ampuis.

Markedsføring af vin handler ikke mindst om logistik, og det kræver en sækkevogn eller to.