Et stykke uden for Alslev ved Varde ligger et lille familiedrevet økologisk landbrug. Her opdrætter Torben Kousgaard og co. lammekød, som er efterspurgt af landets fineste toprestauranter. Ja, selv de kongelige spiser det.

- Til vores gård hører 70 hektar. Tager vi naturpleje og afgræsning med, snakker vi om flere hundrede hektar. Lige nu har vi fem flokke ude at pleje græsmarker hos mælkebønder i en omkreds af små 20 kilometer fra os. Vi er faktisk med til bekæmpe en masse ukrudt. Fårene bider græsset så hårdt ned, at sådan noget som senegræs udsulter. Vi får penge for at afgræsse. På den måde er det en del af forretningen, forklarer han.

Varde Ådal Lam ligger et stykke uden for Alslev. I nærheden snor Varde Å sig gennem landskabet. Et landskab, som er flad som en pandekage, og horisonten mod vest slutter der, hvor havet begynder.

- Jeg elsker, når jeg lukker op om morgenen, og de her 2-300 får kommer rendende ud på engen med deres små lam. Det ser bare så godt ud, siger Torben Kousgaard med et smil og kigger ud over en stor eng, hvor grupper af små uldtotter langt ude er i færd med at gøre det, de gør bedst: græsse.

- Jeg tror, der er flere ting, som spiller ind. Vi har vores får gående ude året rundt, og vi går meget op i, at de kun spiser græs. Om vinteren går de og afgræsser frøgræsmarker hos mælkeproducenter. Om sommeren er de ude i Varde Ådal for at lave naturpleje dér. Græs har nogle bitterstoffer, som gør, at man får en bedre smag. Men nu kan smag jo altid diskuteres, så det vil jeg gerne lade andre afgøre, men når nu de kan bruge vores kød på Henne Kirkeby Kro eller hos Preben Madsen (kok på Restaurant Herregårdskælderen i Brørup, red.) siger det mig, at vi må gøre noget rigtigt.

Spørger man Torben Kousgaard, hvorfor landets førende kokke så gerne vil have fingrene i netop hans lammekød, får man et klassisk vestjysk underspillet svar.

Torben Kousgaard købte gården af sin bedstefar i 1989. Et år senere fik han de første fem moderfår og har avlet lam lige siden. Her, snart 30 år senere, producerer han årligt omkring 1200 lam. Han køber også lam udefra.

Eget slagteri

Preben Madsen påtager sig gerne rollen som smagsdommer. Han er på besøg for at vise, hvordan man vrider velsmag ud af kødet og kommer med et par eksempler på opskrifter med nogle af de mindre "fine" udskæringer.

- Torbens princip med slagteriet er genialt. Han lader kødet hænge så lang tid, at det dur. Mange piller kødet ned efter tre dage. Her får det lov til at hænge otte til ni dage. Det bliver meget bedre. Den bov, jeg bruger her, har hængt siden sidste mandag. Det er otte dage, og det kan man bare mærke. Strukturen bliver en hel anden og er altid mørt. Samtidig smager det mildt. Slet ikke som det, man er vant til at købe i supermarkederne, siger han og rører i en stor støbejernsgryde over åben ild.

- Landbruget har ikke tænkt på smag de seneste 30 år. Det har kun handlet om at få dyrene til at vokse så hurtigt som muligt, så man kan få et nyt hold ind, supplerer Torben Kousgaard med sit sindige smil.

Mens gryderetten får lov til at simre, viser Torben Kousgaard slagteriet frem. Det kom til for godt treethalvt år siden. Oprindeligt havde Torben tænk det som et mobilt slagteri. Idéen var, at man skulle køre slagteriet ud til dyrene i stedet for at transportere dyrene til slagteriet. Opgaven med at få godkendelser fra kommuner og Fødevarestyrelsen blev dog for uoverskueligt, og nu står slagteriet fast på matriklen.

- Vi er meget bevidste om ikke at stresse vores dyr. Stress sender adrenalin rundt i musklerne, og det gør, at kødet ikke bliver så mørt. Vores lam oplever ikke at skulle transporteres langt og være et fremmed sted sammen med en masse andre lam. Her er det mig, der siger goddag til lammene, når de bliver født; det er også mig, der tager pænt afsked med dem igen, siger Torben Kousgaard, og fremviser den luge, hvor lammene kommer ind, og han siger farvel og tak med en boltpistol. Inde i kølerummet hænger kadaverne fra gårsdagens slagtning.

Slagteriet er blevet en del af brandet "Varde Ådal Lam" og er med til at sikre en kvalitet, som Torben Kousgaard kan stå inde for. En del af den pakke hedder kontrol, kontrol og mere kontrol, men det må man tage med:

- Alle dyr bliver kontrolleret af en dyrlæge, inden de bliver slagtet. Efter slagtningen bliver de kontrolleret igen og får et stempel. Fødevarekontrollen kommer tre gange om året på anmeldte og uanmeldte besøg. Vi har fem egenkontroller af slagteriet, af bilen, æggepakkeriet, gårdbutikken og stalddørssalg, så vi er på fornavne med de fleste kontrollører.

- Men på den anden side, hvis jeg sender mine lam til et slagterhus, ved jeg ikke, hvordan de kommer videre. Det svarer til at smide masse produkter ind i en stor kasse, blande det hele rundt og tage noget ud igen uden at vide, hvor det kommer fra. Her har jeg selv styr på hele processen, siger han.