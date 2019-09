Værktøjskassen: Vel ikke ligefrem kunst

Jeg har sat rammer op for mig selv - et stakit, jeg skal holde mig inden for i mit arbejdsliv frem til jul.

Hvis nu jeg var kunstner, ville jeg nok kalde resultatet for en slags dogme-artikler - med indbyggede og selvpåførte snubletråde og begrænsninger: Hver uge skal jeg fortælle om et af utallige små og større projekter, som er en slags hængepartier fra dengang, jeg renoverede og byggede vores stuehus om.

Det var et ganske radikalt foretagende, som - da det så sortest ud og gik hedest for sig - indebar, at der kun stod nogle ret faldefærdige ydervægge tilbage. Og de truede såmænd også med at brase sammen. Så der var faktisk kun taget at trøste sig med - og det var af strå og så ret ynkeligt ud.

Og Fruen - hun havde simpelthen forladt skuden. Det var bare for meget - hun havde fået nok af mine om- og tilbygninger. Så jeg var alene på slotsruinen, omend jeg i min ensomhed havde skaffet mig en Hunni-hvalp - og vi kunne så pukle alle ugens dage, når vi ikke lige besøgte Fruen inde i den store by, hvor hun boede i en lejlighed i praktisk nærhed af sit arbejde.

Nøj, hvor var det hårdt, men det gik faktisk fremad - efter planen og med forbavsende raske fjed. Der var ligesom ingen andre muligheder - et halvfærdigt projekt er jo nærmest usælgeligt, så der var kun én vej frem.

Og det skal så lige siges, at det var også lidt sjovt - faktisk var det både lærerigt og givende at bygge op helt fra bunden og lave alting efter sit eget hoved.

Men en dag var huset beboeligt igen - nye gulve, vægge og lofter - vand, varme og strøm - køkken, bad og en fladskærm på væggen - ikke et øje var tørt, og Fruen indtog med mærkbar tilfredshed sit nye gamle hus.

Men straks - sådan cirka - gik jeg videre med førstesalen: Nyt stråtaag - så ryddede jeg loftet, forstærkede og rettede spærene op, isolerede og lavede nyt gulv - snart havde vi spritmoderne førstesal - og Fruen sit walk-in-klædeskab - jo-jo!

Men så var jeg - uden vistnok at sige det til nogen - også godt og vel træt af at bygge. Jeg gad simpelthen ikke mere - jeg havde brug for at lave noget helt andet end det skide hus - fan'me!

Og nu sagde jeg flot, at det hele var klappet og klart, men det er jo ikke helt rigtigt: Hen ad vejen har jeg begået større og især mindre bommerter, og der var (og er) hundredvis af små detaljer, som aldrig blev lavet helt færdige - eller bare kalder på at blive lavet om, fordi alting står klarere, når man betragter dem i bakspejlet. Men - som sagt: Jeg gad sgu ikke!

Så min samvittighed blev stedse sortere og sortere - indtil jeg for et par uger siden tog mig sammen og besluttede, at fra nu og frem til jul vil jeg æde mig ind på den lange liste af små projekter, som i den grad trænger til opmærksomhed.

Og i just afvigte weekend blev det altså centralstøvsugerens tur.