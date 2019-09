Værktøjskassen: Spar på det varme vand

Jeg kunne simpelthen ikke se fidusen i at bruge gud ved hvor lang tid på at skifte en vandhane, som burde kunne holde mange år endnu. Jeg vidste nemlig af erfaring, at det er et helvede at komme helt ind i bunden af skabet og op bag vasken - min gamle krop skal snos tre gange rundt om sig selv for at løsne, spænde og justere - jeg hader det!

Såh, da Michael Sarma - som for tiden er min yndings-vvs'er, fordi han villigt hjælper læserne med at forklare de små og store problemer, læserne måtte have med vand, varme og ventilation - så da Sarma foreslog, at jeg skulle teste en helt ny slags vandhane med en særlig sparefunktion, var jeg ikke just fyr og flamme.

Jeg skal lige sige, at vores vandhane fejlede ikke noget. Og det kunne da også lige passe, for den er kun 5-6 år - måske 6-7 år - øh, så siger vi 10 år!

- Det er nemlig lige det, jeg har. Det er en smart vandhane fra Damixa, som har det, man kalder kold-start. Ora og et mærke mere bruger samme system, men jeg kender det fra Damixa, for det er sådan en vandhane vi selv har hjemme i køkkenet - og det virker.

- Om jeg kender det? Jeg kender det til ulidelighed, fordi Fruen altid efterlader den lille dut, som indstiller temperaturen, lige i midten. Det er sikkert bare, fordi hun synes, at det ser pænest ud - eller mest naturligt - men resultatet er, at når man bare skal bruge lidt koldt vand, så tapper man faktisk det halve fra den varme. Og eftersom der er langt ud til beholderen med varmt vand, opdager man det ikke engang - det betyder bare, at der kommer varmt vand i røret, som så kan stå og blive koldt, inden man skal bruge hanen igen. Det er spild af varmt vand og energi - har du en løsning på det?

- Kender du det, at man i al uskyldighed åbner for vandhanen og lader den løbe lidt - og først efter en rum tid opdager man, at hanen var indstillet til halv-varmt vand, selvom det faktisk var koldt vand, du ville have ...

3: ? Cold Start: Man åbner for andet ved at vippe pinden til højre - for at få ?

Og hvis det er slemt, så er det for ingenting at regne i forhold til at montere den nye. Den skal jo placeres præcist og med finesse, og hvordan får man den lige til at "stå stille", medens man skruer den fast? Og nu skal man så ligge i en helt syg stilling for at få begge hænder kringlet op langs bagsiden af vasken - og her skulle jeg så trylle diverse løsdele på plads med den ene hånd, medens jeg i blinde skulle skrue en underlig aflang møtrik på.

Og det var akkurat så bøvlet, som jeg havde frygtet. Vi har nemlig en kæmpe stor og dyb vask - sådan en firkantet én af porcelæn, som rækker næsten ind til bagvæggen. Der er altså kun en smal passage, og der er langt op, hvor man med én hånd skal jonglere med diverse værktøj for at løsne den gamle hane.

Reelt problem

Og hvad er det så lige, at den nye vandhane kan - hvad går det der Cold Start ud på?

Jeg var spændt som en lille dreng, der har fået nyt legetøj - jeg kan nemlig godt se, at der er et reelt problem: I gamle dage, da vandhaner havde to greb - et koldt og et varmt - så åbnede man selvfølgelig kun den kolde, hvis man ville have koldt vand.

Men i efterhånden mange år er flere og flere vandhaner blevet såkaldte ét-grebs - når man vipper en lille "gearstang" fra side til side, åbner og lukker man, og når man vipper den frem eller tilbage, indstiller man temperaturen - eller omvendt. Jeg har aldrig helt forstået, hvorfor det skulle være så skide smart, men sådan er det altså.

Og en bivirkning er så, at man i skyndingen kan åbne for vandet, uden at tænke over temperaturen - og det har videre den virkning, at man ofte åbner for det varme eller halvvarme, når man i grunden bare skulle bruge lidt af det kolde.

Hvis man har beholderen med varmt vand lige under bordet, er det ikke noget stort problem - man opdager hurtigt miseren og indstiller straks hanen. Men hvis man af praktiske årsager har beholderen stående længere væk - vores står eksempelvis ude i spisekammeret, hvor der er god plads - skal et langt rør først fyldes med varmt vand, før man opdager, at hanen er galt indstillet. Det koster et par liter varmt vand - til ingen nytte.