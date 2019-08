Værktøjskassen: Om at lakere igen og igen

For et par uger siden fortalte jeg om, at vores bord til cockpittet var gået op i limningen - hvorfor og hvordan jeg slap af sted med at reparere revnerne. Men jeg glemte lakeringen...

Jeg pralede for nylig lidt af, hvor fint det var lykkedes mig at få indbygget et kompas i bordet til cockpittet - helt i flugt med bordpladen, så bordet ikke mistede nogen funktionalitet som spisebord betragtet.

3: ? her ser man tydeligt, hvorfor tre lag lak slet ikke er nok - den er fyldt med porer og vil skalle af efter et år eller to.

Bløde lakker består typisk af mere traditionelle olier og additiver - de er elastiske og derfor hverken tilbøjelige til at revne eller krakelere. Til gengæld kan de gulne, og de er længe om at hærde, så det ta'r hundrede år at nå op på et antal lag, som ser godt ud og kan holde.

De hårde lakker er meget slidstærke - de bliver altså ikke så let ridsede, og de kan tåle mekanisk slid, som eksempelvis at man går på dem. Til gengæld har hård lak svært ved at følge med træets bevægelser i skiftende fugtighed eller ved belastninger. De hårdeste og derfor stærkeste lakker er 2-komponente (epoxy eller polyurethan) - de har typisk også den fordel, at de kan hærde i en fart, så man kan påføre mange lag i løbet af en dag.

Teorien er for så vidt enkel nok - det handler om at forsegle træet bag et helt tæt lag lak. Det behøver ikke at være synderligt tykt, men det skal være helt og aldeles tæt.

Det er jo den slags, man bliver udsat for i det virkelige liv - at man har nogle mindre skader, som tiltrækker al opmærksomhed i den ellers nydelige helhed. Og hvem gider at skrabe det hele af og begynde forfra - man må for pokker kunne reparere pletterne, så de bliver i hvert tilfælde nogenlunde usynlige, og så de holder akkurat så godt som resten?

Og lad mig lige sige, at jeg forstår godt dem, som tænker, at det kan godt være, at buen omkring kompasset ser flot ud, men den holder ikke til en skid. Men I ta'r fejl: Jeg har fræset et stykke rustfrit rundjern ind i den skrøbelige bue og limet den med noget 2-komponent - den holder!

Syv-otte lag

Så jeg lakerede altså de rå pletter en masse gange, og jeg brugte en blød elastisk lak, fordi bordet står ubeskyttet året rundt - ellers ville der være stor risiko for, at der ville komme revner igen.

Så det var altså noget med at lakere pletterne hver aften en hel uge igennem. Og nej, jeg sleb ikke imellem lagene. Lakken binder glimrende på sig selv, når den er så frisk. Så der var altså mere ventetid end just arbejde.

Målet var nået, da det rå træ var "fyldt op", som man siger. Efter de første tre-fire lag kan man, hvis man ser godt efter, stadig se, at der er porer i lakken - at overfladen ikke er hermetisk lukket, men fyldt med små bitte huller. Her kan vand trænge ned, og efter et par år eller to vil du få hundredvis af små grå pletter - og de breder sig, og derfor siger tommelfingerreglen, at man skal op på mindst fem-seks lag for at lukke, og dertil et par lag for at have noget at slide af.

Men efter det femte lag var porerne altså fyldt og overfladen tæt. Til gengæld var den alt andet end jævn, og jeg havde tværet lak op over kanten af den eksisterende lakering, så det hele lignede Kong Volmers i blæsevejr.

Og det er ikke godt håndværk. Så nu lader vi lakken hærde et døgns tid ekstra, så man kan slibe i den - og så sliber vi med maskine eller en klods (eller trækker af med en ziehklinge), indtil overfladen er helt plan. Korn 120 vil være passende - her handler det ikke om at slibe fint, men om at "planere" overfladen.

Hvis reparationerne stadig fremstår som lunker, fortsætter du med at fylde dem op - indtil du er oppe på samme lagtykkelse (og antal lag) som den oprindelige lakering. Og så sliber og planerer du igen - og denne gang sliber du også fint, før du giver hele balladen et sidste lag lak eller to.