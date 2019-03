Værktøjskassen: Okay - så forklarer jeg det én gang til!

Så jeg har besluttet at holde et lille ziehkliinge-udlægger-kursus - kun til ære for Ole - fra Gugggg.

- Og det er træls. Især fordi jeg engang har set din kollega optræde på en stand i Aalborghallen, hvor han viste, hvordan man kunne skrabe et slidt sofabord af palisander, så det blev ligesom nyt - uden maskiner, og det så legende let ud.

Men derfor kan han jo være god nok alligevel, og Ole ville bare gøre opmærksom på, at det er for slapt, når jeg for nylig har fortalt om, hvilket herligt værktøj en ziehklinge er, men rent ud nægtede at fortælle, hvordan man lægger sådan en karl ud.

Det var Ole, som ringede - han var vistnok fra Gug, og for dem, der ikke lige ved det, så er det en lille by i kanten af Aalborg, og det udtales ikke med et hårdt g til sidst, men med et langt, blødt og nordjysk Gugggg.

Men så mødte jeg Frederiksen, som er snedker af den gamle slags - det var ganske rigtigt i Aalborghallen, og han viste for det undrende folk, hvordan en ordentlig håndværker kan renovere et gammelt fineret møbel ALENE ved hjælp af ziehklingen.

Og det er rigtigt, at det med at lægge ziehklinger ud - det kaldes for resten også og måske mere korrekt, at man sætter den op - er en kombination af at fange fidusen og derefter at få lidt øvelse.

Som en fin høvl

Fidusen er jo, at fineren ofte er så tynd, at hvis du bare tænker på at tænde slibemaskinen, så er der allerede gået hul i fineren - og så er bordet, skænken, eller hvad det er, ødelagt. Med ziehklingen har man langt mere kontrol med, hvor meget man tager af - derfor kan man risikere at renovere på fine gamle møbler, som det ellers vil være alt for farligt at pille ved.

Nå, men selvom jeg var imponeret, lod jeg, som om jeg også havde helt styr på de sager - det skulle jo nødigt se ud, som om jeg er en skide amatør. Men i pausen snød jeg mig til at skrabe lidt med Frederiksens ziehklinge, og så fattede jeg fidusen - klingen var jo 10 gange skarpere end noget, jeg havde prøvet. Det var næsten som en meget fin høvl. Og så skal det lige siges, at poleret palisander er taknemmeligt at skrabe i.

Men jeg fik så Frederiksen til at vise mig, hvordan han sætter sine ziehklinger op - og nu kan jeg.