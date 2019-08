Værktøjskassen: Nyt liv til kogekedlen

Det var derfor ikke uden skadefryd, at denne høj-kvalitet-design-koge-kedel for nogen tid siden begyndte at gøre knuder. Den er jo således indrettet, at den dytter, når man eksempelvis tænder den: Èt dyt - dyt!

Ikke tale om - hun skal absolut have en, der i runde tal koster 10 gange så meget og ser eddersmart ud på den helt rigtige design-agtige måde. Og så forsvarer hun sig med, at hun hellere vil have én god ting end 10 stykker billigt skrammel - og kvalitet koster!

I enhver dansk købstad kan man til enhver tid finde en udmærket kogekedel til 100 kroner. Okay, så lad os da sige 150, men så er der også to års garanti, og den er af den fine slags uden ledning - og den kan både blinke og sige bip. Det er sgu billigt - men er den god nok til Fruen?

Men ved kaffetid - da det ikke var til at vride ét fornuftigt ord mere ud af avisen - nægtede den fine kedel igen at virke. Og så faldt det mig ind, at man måske bare skulle dreje den lidt frem og tilbage - for ligesom at massere kontakten imellem kedlen og basen. Og ganske rigtigt: Under kedlen sidder en han-kontakt, som passer ned i en hun-kontakt i basen - forbindelsen var åbenbart dårlig, men hvis man drejede kedlen en smule, kom der hul igennem - så den kvitterede med ét dyt - ikke det forbandede dyt-dyt-dyt ...

Nu har jeg lidt bedre tid om morgenen, fordi jeg "arbejder" hjemmefra - som hun plejer at sige, så man ikke kan undgå at høre anførselstegnene. Først oplevede jeg selvfølgelig det samme problem, men så prøvede jeg at baske den en på hatten - uden resultat. Så tog jeg kedlen af og satte den på plads igen et par gange, og så virkede den - hvor svært kan det være?

Men nu oplevede vi et helt nyt signal - når vi tændte den, sagde den efter et øjeblik dyt-dyt-dyt! Og så skete der i øvrigt ikke en skid - ikke noget varmt vand og derfor ikke den sædvanlige spand kaffe til Fruen, som hun plejer at tage med i bilen, når hun kører på arbejde om morgenen. Og det var jo noget skidt.

Følsom kontakt

Fruen lærte også hurtigt tricket, og så skulle man vel tro, at hun var glad - men det var nu ikke mit indtryk. Hun var selvfølgelig svært tilfreds med, at hun igen kunne få sin morgen-coffee-to-go, men derudover fornemmede jeg en smule skuffelse over, at hun ikke længere havde en rigtig gangbar undskyldning for at købe en ny og endnu smartere kogekedel.

Og den rolle som lyseslukker kunne jeg jo ikke så godt have hængende på mig, så på denne højhellige søndag tilbød jeg galant at bruge mit talent på at reparere den arkitektoniske super-kedel - som på trods af sin påståede kvalitet var gået i stykker - fik du den?

Jeg fandt ud af, at det runde "stik" i bunden af kedlen består af fem koncentriske ringe af messing - de har selvfølgelig en passende afstand og er isoleret fra hinanden.

Når man placerer kanden på basen, stikker ringene ned i et sæt tilsvarende riller - og i bunden af hver af disse riller sidder en lille fjederbelastet kontakt, som slutter forbindelse imellem base og kedel.