Værktøjskassen: Når vandet ikke vil op på fjerde sal

I sidste uge fortalte jeg om, hvilke muligheder der er, hvis der ikke er ordentligt knald på vandhanen - hvis den bare tisser en doven stråle, så det ta'r en krig at fylde kaffekanden.

Ja, det vil sige: At jeg forklarede mysteriet, er noget af en tilsnigelse - jeg fortalte bare videre, hvad vvs'eren Michael Sarma havde forklaret mig i telefonen. Og knapt havde jeg sendt teksten til avisen, før han igen var i røret - Sarma havde nemlig ikke rigtigt kunnet få vores snak ud af hovedet, og han var kommet i tanke om noget meget vigtigt - i de større byer bor mange mennesker jo i lejligheder:

- Og hvis man bor på fjerde eller femte sal, så er det altså ikke helt ualmindeligt, at der mangler tryk på vandet. Også selv om vi kan måle, at der nede i kælderen, hvor vandet kommer ind fra gaden, er det tryk, som vandværket er forpligtet til at levere.

- Og det er jo en kedelig besked at give videre til kunden: Ja, du har ret i, at der er alt for lidt tryk på dit vand, men "det er ikke nogens skyld", så vi kan ikke rigtigt gøre noget ved det.

- Det kan vi så - altså gøre noget ved det. Vi kan montere det, der på vvs-dansk hedder et tryk-føde-anlæg. Det er i princippet en trykfølsom pumpe, man sætter oppe i bygningen - når du åbner for hanen oppe på fjerde sal, så trykket falder, så starter pumpen og sætter det ekstra tryk, der skal til.

- Og når du lukker hanen igen, standser pumpen. Så den står altså ikke og kører i tide og utide - og derved bruger en masse energi. Den er rigtig smart og energiøkonomisk - og lige præcist konstrueret til at løse tryk-problemer i etagebyggeri.

Så hvis du bor i på toppen og har problemer med vandtrykket, så er det bare med at få fat i viceværten - og hviske ham i øret:

- Er du klar over, at der er noget, der hedder et tryk-føde-anlæg - ellers er det på høje tid, at du lærer det ...

Venlig hilsen Kjeld Bjerre