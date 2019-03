Værktøjskassen: Den er i vinkel

Og så er der en helt tredje ting, som bare undrer mig: Hvorfor har jeg ikke opdaget det for længe siden, at mine vinkler er ude af kurs? Og hvor mange af de skæverter, jeg har slået igennem tiden, skyldes i virkeligheden, at mine vinkler ikke er i vinkel?

Men samtidig har jeg gjort en chokerende og ganske træls opdagelse - nemlig at kun én ud af min ganske store samling af gammeldags vinkler faktisk er i vinkel. Resten er mere eller mindre ude af kurs, og det på trods af, at vi taler om vinkler af anerkendte vestlige mærker.

Ja, det er smart

Balladen begyndte med, at jeg fik stukket en elektronisk vinkelmåler i hånden - helt gratis - og uden krav om, at den skal returneres - bare sådan: Det er din, og du kan skrive om den, lige hvad du vil - bare det ikke er negativt, for så bliver jeg sur.

Sådan cirka sagde Thomas fra Primus - vel vidende, at jeg skriver lige nøjagtigt, hvad jeg tænker.

Men sagen er, at jeg faktisk altid har savnet en enkel, effektiv og troværdig vinkelmåler - ikke sådan en lille javert, som smeden bruger, for jeg roder jo mest med træ - og det kræver en lidt større model, som tilmed skal være ganske præcis, når man laver et eller andet, som skal passe på en prik.

Som oftest kan man slippe af sted med at bruge en smigvinkel - altså sådan en SLAGS vinkelmåler, men uden skala. Det fungerer i de fleste tilfælde, fordi man bare kan kopiere eller "overføre" vinklen - altså uden at sætte tal på den.

Men nogle gange har man virkeligt brug for at kende værdien - grad-tallet. Det kan eksempelvis være, at du skal save to lister i smig, så de mødes i et hjørne - hvis hjørnet er præcis i vinkel (90 grader), så ved vi, at saven bare skal indstilles til 45 grader, så passer pengene.

Men hvis hjørnet tydeligvis ikke er helt i vinkel, hvad gør man så? Så kan man enten prøve sig lidt frem, og i tredje forsøg lykkes det - det er sådan, jeg plejer at gøre. Men det ville dog være mere prof, hvis jeg hurtigt kunne måle vinklen til eksempelvis 86 grader - så ved jeg jo, at jeg bare skal indstille saven til 43, for så er jeg sikker på, at samlingen bliver lige i øjet - perfekt!