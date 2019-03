Udkantsopdagelse: Ung vestjyde fandt gåglæde på kanten af Danmark

Bjørn Ellermands glæde ved at bevæge sig ud i naturen begyndte med et kamera. Snart gik han på jagt efter at indfange Vesterhavets brusen og stilheden under klitplantagernes grannåletag. Gennem projektet Udkant viser han en side af Vestkysten, som inspirerer folk til at gå på opdagelse. Selv har den 28-årige vestjyde aldrig haft lyst til at flytte fra området.

- Det ligner ikke den slags skove, hvor der har været nogen at rydde op. Her er det lidt ligesom i et eventyr, hvor man har følelsen af aldrig rigtigt at vide, hvad der står om det næste hjørne, fortæller den 28-årige vestjyde om, hvorfor han valgt at tage os på en gåtur i Husby Klitplantage.

En tunnel af tunge grangrene lukker kun en smule støvet sollys ind gennem gardiner af mørkegrønne grannåle. Bjørn Ellermands støvlesåler træder væk fra stien og ind på et tæppe af neongrøn mos og brune fyrretræsnåle. En knitrende knasen fra visne blade kan høres, mens han for hvert skridt synker ned i jordbunden. Klitplantagens tykke grannåletag tillader bølgerne fra Vesterhavet at bruse ind i øregangen. Når Bjørn Ellermand står stille, er det den eneste lyd, der skyller frem og tilbage mellem de ru træstammer. Også selv om landevejen Klitvej 181 snor sig på kanten af klitplantagen ikke mere end et kvarters gågang derfra.

- Udkant får stille og roligt flere følgere, men det er ikke noget, jeg skal have for hver en pris. Folk skal følge med, fordi de synes, det er hyggeligt. Hvis der er nogen, som bliver inspireret til at komme ud, er det superfedt at kunne påvirke i den retning. Det er sjovt, når andre finder ud af at sætte pris på det land, de bor i og finder ud af, at de ikke behøver at rejse væk for at se noget nyt, fortæller Bjørn Ellermand.

- Det handler om at vise Udkantsdanmark fra den positive vinkel. Her er det naturen, der er i fokus, men det kunne også være andre områder. Idéen udspringer af den negative omtale, som provinsen har fået gennem årene, forklarer den unge vestjyde, som er glad for, at folk bliver inspireret af hans projekt.

Vinkler som han fanger med kameraet Sony A7 III, der hænger over skulderen på hans rød-sort-ternede sweater. Billederne deler han med hele verden på sociale medier som Instagram og Facebook og sin hjemmeside Udkant. Det har indtil videre givet ham lidt over 3.000 følgere på Instagram, men også bevågenhed fra både dagblade, radio og turistaktører.

Selv har han kun været her to gange før. Indtil videre har han mest gået ture i Hoverdal Plantage, der ligger tættere på Ringkøbing, hvor han bor, og nær Ølstrup, hvor han er vokset op. Men charmen ved, at Husby Klitplantage vokser klods op af Vesterhavets kystlinje, er en god grund til at køre herud. Og det med at komme ud gør Bjørn Ellermand generelt meget i. Han parkerer sin sølvgrå Wolkswagen ved kanten af skove, klitplantager og søer. Og så tager han på det, som han kalder udkantsopdagelse.

Bjørn Ellermand holder af at have venner og sin kæreste med på gåture. Når han går alene, er det rart med en pause for sig selv. Og så spotter man flere dyr. -Hjorten ser mig desværre altid et sekund før, jeg når at tage et billede, fortæller han. Det gjorde denne topmejse heldigvis ikke. Foto: Bjørn Ellermand

På jagt med kameralinsen

Han viser ud af granskovstunnellen. Vi følger gule pile, der viser os vej på en tre kilometer lang rute gennem klitplantagen. Krogede grene fra lærketræer rækker som hænder deres knudrede kviste mod en nu synlig, lysegrå himmel. Bjørn Ellermand holder af skovens motiver, og det er ikke ualmindeligt, at folk skriver til ham, at et af hans billeder har givet dem lyst til at komme ud og udforske natur. Det er Bjørn Ellermand glad for, men det var faktisk ikke med det for øje, at det første frø til Udkant blev plantet for omkring to år siden.

- Det er igennem kameraet, jeg har lært at sætte pris på naturen, fortæller Bjørn Ellermand, som på det tidspunkt var i gang med en uddannelse til multimediedesigner.

I den forbindelse havde han gang i et projekt, hvor han skulle snakke med og filme unge mennesker om at være iværksættere i området. Derfor blev han nødt til at købe et kamera. Dengang investerede han i et spejlreflekskamera, Canon EOS 700D. Gradvist begyndte han tage det med på gåture og gå på jagt efter motiver, som han syntes indfangede den stemning i landskabet, som naturen efterlod ham i. Billederne redigerer han i programmet Lightroom, hvor han justerer på lys og farve.

- Det er for at ramme stemningen og formidle den. Jeg elsker for eksempel landskabet, når det er tåget. Det bliver helt eventyrligt. Overdrivelse fremme forståelsen, men det er selvfølgelig en hårfin grænse.

Han kan dog godt blive overrasket over, hvor grønt der rent faktisk er i klitplantagerne.

- Sommetider tænker jeg, at nu har jeg redigeret et billede for meget, men når jeg så kører en tur, kan landskabet næsten se kunstigt ud, selv om det er ægte, fortæller han.