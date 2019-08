Udgifterne til forældrekøb falder fortsat

Årets analyse om forældrekøb fra Realkredit Danmark viser, at økonomien i et forældrekøb fortsat ser fornuftig ud, og faktisk er det blevet endnu billigere på grund af de lavere renter. Når det er sagt, bør udgangspunktet for forældrekøb altid være den samlede værdi for hele familien og ikke selve investeringen.

Forældrekøb kræver en robust økonomi, og det er nødvendigt med friværdi eller opsparing til at finansiere købet. Samtidig er det ikke uden økonomisk risiko, for ingen ved jo, hvordan markedet for ejerlejligheder vil udvikle sig. Og derfor er det vigtigt, at nytteværdien er i fokus, frem for at forældrekøbet er en god investering.

En ny analyse, som YouGov har foretaget for ejendomsmæglerkæden home, viser da også, at 31 procent af forældre til børn mellem 15-25 år ser forældrekøb som en god måde at hjælpe den unge på, mens kun 13 procent peger på forældrekøb som en god investering. Mange forældre hjælper ifølge undersøgelsen også på andre måder, for eksempel giver hver femte tilskud til studiebøgerne.

Ifølge analysen fra Realkredit Danmark er det fortsat muligt at finansiere forældrekøbet billigt. Renterne er det seneste år halveret, så man i dag kan hjemtage et 30-årigt fastforrentet 1 procents lån. I Odense er det for eksempel muligt for forældre at finansiere en lejlighed på 50 kvadratmeter og tilmed få et løbende likviditetsoverskud på 500 kroner, mens barnet skal betale 3.365 kroner i husleje. Er lejligheden i stedet på 80 kvadratmeter, fordi den måske deles med en kæreste eller studiekammerat, får forældrene et overskud på knap 900 kroner, og huslejen for barnet falder til knap 2.700 kroner, fordi den bliver delt i to.

Det er første gang, at forældrene får et overskud i alle studiebyerne - også i København. Her lyder likviditetsoverskuddet på knap 300 kroner for en lejlighed på 50 kvadratmeter og omkring 500 kroner, hvis lejligheden er på 80 kvadratmeter, mens barnets husleje svinger mellem 3.700-4.600 kroner. I Aarhus får forældrene et overskud på omkring 400 kroner, mens det topper i Aalborg med næsten 800 kroner. Forskellene i overskuddet afspejler i høj grad de store forskelle på lejlighedspriserne på tværs af studiebyerne. Og så skal man selvfølgelig huske på, at der er tale om regneeksempler. Tallene vil variere alt efter udgifter til ejerforening og ejendomsskat og ikke mindst i forhold til lejlighedens beliggenhed. Der kan også være forskelle i markedslejen - det vil sige den minimumsleje, forældrene må sætte for barnet. Og så skal man selvfølgelig huske på, at der er tale om regneeksempler. Tallene vil variere alt efter udgifter til ejerforening og ejendomsskat og ikke mindst i forhold til lejlighedens beliggenhed. Der kan også være forskelle i markedslejen - det vil sige den minimumsleje, forældrene må sætte for barnet.