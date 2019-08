Tv-vært og naturentusiast Sebastian Klein: Det gælder om at blæse med så meget mel i munden som overhovedet muligt

I et øjebliks rendyrket begejstring sprang han i 4. klasse ud som fuglenørd. Siden nedtonede han i mange år sin passion, før han som voksen har oplevet, hvordan det er blevet cool at være nørd og vide noget. - Jeg er besat af fugle, indrømmer den aktuelle tv-vært Sebastian Klein, som gladeligt ville bruge 100.000 kroner på at se en rubinnattergal eller en kaspisk præstekrave og altid er på jagt efter nye fund. I TV2-programmet "Vores vilde vej" viser han, at der er masser af natur og dyreliv alle steder, hvis vi bare giver det lov at være.